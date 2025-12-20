Slušaj vest

Hiljade ljudi okupilo se na plaži Bondi kako bi zajedničkim plivanjem odali počast na žrtve terorističkog napada koji je nekoliko dana ranije potresao Sidnej.

Pre ulaska u vodu, okupljenima je poručeno: „U ovom vremenu tame, širimo svetlost, ljubav i saosećanje.“ Potom su hiljade ljudi uzele daske za surfovanje i spasavanje ili su jednostavno zaplivale, formirajući veliki krug u moru, okrenute ka sredini plaže.

Okupljanje je usledilo nakon brutalnog napada u kojem je, prema policijskim navodima, ubijeno 15 nevinih ljudi tokom proslave Hanuke na obali. Napad su, kako se sumnja, izvršili otac i sin, Sadžid i Navid Akram, koristeći automatsko oružje. Sadžid Akram je ubijen na licu mesta, dok je Navid Akram ranjen i preživeo. Iz bolnice je optužen za niz krivičnih dela, uključujući terorizam i 15 tačaka za ubistvo.

Napad se dogodio na pešačkom mostu iznad plaže, koji je u međuvremenu ponovo otvoren. Na zidu mosta ostali su tragovi sećanja: kredom nacrtana menora i pčela, simbol u znak sećanja na najmlađu žrtvu, desetogodišnju Matildu. Ipak, za mnoge stanovnike Sidneja, to mesto više nikada neće biti isto.

Park pored plaže, godinama domaćin proslava Hanuke, dečjih rođendana, sportskih događaja i okupljanja, sada je postao mesto tuge. Bondi, koji je decenijama duhovni centar sidnejskih Jevreja, ušao je u novu fazu svog identiteta – kao prostor kolektivnog sećanja.

Napad je zabeležen desetinama snimaka sa mobilnih telefona i kamera u automobilima. Na njima se vidi hladna, sistematična okrutnost napadača koji su pucali u bespomoćnu gomilu muškaraca, žena i dece okupljenih na verskoj proslavi.

U jevrejskoj zajednici širom Australije, napad nije doživljen kao izolovani incident. Antisemitski napadi su u porastu od 2023. godine, uključujući i podmetanje požara u sinagogi u Melburnu, a deo njih se povezuje sa organizovanim kriminalom i stranim uticajima. Za mnoge Jevreje, ovo je bio kulminirajući trenutak niza upozorenja koja su, kako kažu, ostala nedovoljno shvaćena.

Eli Šlanger, pomoćnik rabina Bondi Habada, ranije je pozvao zajednicu da na antisemitizam odgovori većom vidljivošću i zajedništvom. On je bio organizator proslave Hanuke na plaži u nedelju uveče.

Njegovo telo je prvo identifikovano među žrtvama. Iza sebe je ostavio suprugu i decu, uključujući bebu staru svega tri meseca.

