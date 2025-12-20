NOVA RUNDA PREGOVORA O OKONČANJU RATA U UKRAJINI: Na Floridi se sastaju ruski i američki zvaničnici, Dmitrijev stiže kod Vitkofa i Kušnera, Rubio veruje u USPEH
Američki pregovarači trebalo bi da se u subotu sastanu sa ruskim zvaničnicima na Floridiu okviru najnovijih razgovora sa ciljem okončanja rata u Ukrajini. Trampova administracija pokušava da postigne sporazum između Rusije i Ukrajine kako bi sukob bio okončan.
Sastanak sledi nakon razgovora američkih zvaničnika u petak sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima, u okviru diskusija o mirovnom planu koji je doneo određenu nadu u rešavanje konflikta koji je počeo kada je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine.
Ruska delegacija i američki pregovarači
Predstavnik Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, vodi rusku delegaciju koja će se sastati sa milijarderom i nekadašnjim diplomatom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.
Marko Rubio, Trampov glavni diplomata i savetnik za nacionalnu bezbednost, rekao je da bi se i on mogao pridružiti razgovorima.
Prethodni sastanci održavani su u Vitkofovom golf klubu u Majamiju, u Halandejl Biču.
Napredak u pregovorima o bezbednosnim garancijama
Američki, ukrajinski i evropski zvaničnici ranije ove nedelje izvestili su o napretku u vezi sa bezbednosnim garancijama za Kijev, koje bi bile deo pregovora o okončanju rata, ali još uvek nije jasno da li bi ti uslovi bili prihvatljivi Moskvi.
Ruski izvor je rekao Rojtersu da je bilo kakav sastanak Dmitrijeva sa ukrajinskim pregovaračima isključen.
Putin ne nudi kompromis
Izveštaji američkih obaveštajnih službi i dalje upozoravaju daPutin namerava da zauzme celu Ukrajinu, što je u suprotnosti sa tvrdnjama nekih američkih zvaničnika da je Moskva spremna za mir.
Putin tokom godišnje konferencije za štampu u Moskvi nije ponudio kompromise, insistirajući da se ruski uslovi za okončanje rata nisu promenili od juna 2024. godine, kada je zahtevao da Ukrajina odustane od ambicije da se pridruži NATO-u i potpuno se povuče iz četiri ukrajinske regije koje Rusija smatra svojom teritorijom.
Kijev odbija da preda teritorije koje ruske snage nisu uspele da zauzmu tokom gotovo četiri godine rata.
Izjava ukrajinskog pregovarača
Najviši ukrajinski pregovarač Rustem Umerov izjavio je da su američki i evropski timovi u petak održali razgovore i složili se da nastave zajedničke napore.
- Dogovorili smo se sa našim američkim partnerima o daljim koracima i nastavku zajedničkog rada u skorijoj budućnosti - napisao je Umerov na Telegramu, dodajući da je o ishodu razgovora obavestio predsednika Volodimira Zelenskog.
Stav Amerike
Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Rubio je ranije u petak izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima, ali da je još dug put pred njima.
- Na kraju, na njima je da postignu sporazum. Ne možemo primorati Ukrajinu da postigne sporazum. Ne možemo primorati Rusiju da postigne sporazum. Oni sami moraju da postignu dogovor - rekao je Rubio.
- Naša uloga je da utvrdimo da li postoji bilo kakva zajednička tačka oko koje se mogu složiti i na tome ulažemo mnogo vremena i energije i nastavljamo da to radimo. Možda neće biti moguće. Nadam se da hoće. Nadam se da se može postići ovog meseca, pre kraja godine - zaključio je Rubio.