"Nadam se da se sporazum može postići pre kraja godine"

"Nadam se da se sporazum može postići pre kraja godine"

Slušaj vest

Američki pregovarači trebalo bi da se u subotu sastanu sa ruskim zvaničnicima na Floridiu okviru najnovijih razgovora sa ciljem okončanja rata u Ukrajini. Trampova administracija pokušava da postigne sporazum između Rusije i Ukrajine kako bi sukob bio okončan.

Sastanak sledi nakon razgovora američkih zvaničnika u petak sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima, u okviru diskusija o mirovnom planu koji je doneo određenu nadu u rešavanje konflikta koji je počeo kada je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine.

1/7 Vidi galeriju Kiril Dmitrijev Foto: Baraa Anwer/AP, MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, MAXIM SHIPENKOV/EPA

Ruska delegacija i američki pregovarači

Predstavnik Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, vodi rusku delegaciju koja će se sastati sa milijarderom i nekadašnjim diplomatom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.

Marko Rubio, Trampov glavni diplomata i savetnik za nacionalnu bezbednost, rekao je da bi se i on mogao pridružiti razgovorima.

Prethodni sastanci održavani su u Vitkofovom golf klubu u Majamiju, u Halandejl Biču.

1/6 Vidi galeriju Stiv Vitkof u razgovoru sa Vladimirom Putinom Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Napredak u pregovorima o bezbednosnim garancijama

Američki, ukrajinski i evropski zvaničnici ranije ove nedelje izvestili su o napretku u vezi sa bezbednosnim garancijama za Kijev, koje bi bile deo pregovora o okončanju rata, ali još uvek nije jasno da li bi ti uslovi bili prihvatljivi Moskvi.

Ruski izvor je rekao Rojtersu da je bilo kakav sastanak Dmitrijeva sa ukrajinskim pregovaračima isključen.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Putin ne nudi kompromis

Izveštaji američkih obaveštajnih službi i dalje upozoravaju daPutin namerava da zauzme celu Ukrajinu, što je u suprotnosti sa tvrdnjama nekih američkih zvaničnika da je Moskva spremna za mir.

Putin tokom godišnje konferencije za štampu u Moskvi nije ponudio kompromise, insistirajući da se ruski uslovi za okončanje rata nisu promenili od juna 2024. godine, kada je zahtevao da Ukrajina odustane od ambicije da se pridruži NATO-u i potpuno se povuče iz četiri ukrajinske regije koje Rusija smatra svojom teritorijom.

Kijev odbija da preda teritorije koje ruske snage nisu uspele da zauzmu tokom gotovo četiri godine rata.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Izjava ukrajinskog pregovarača

Najviši ukrajinski pregovarač Rustem Umerov izjavio je da su američki i evropski timovi u petak održali razgovore i složili se da nastave zajedničke napore.

- Dogovorili smo se sa našim američkim partnerima o daljim koracima i nastavku zajedničkog rada u skorijoj budućnosti - napisao je Umerov na Telegramu, dodajući da je o ishodu razgovora obavestio predsednika Volodimira Zelenskog.

1/4 Vidi galeriju Rustem Umerov Foto: EPA Presidential Press Service Han

Stav Amerike

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Rubio je ranije u petak izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima, ali da je još dug put pred njima.

- Na kraju, na njima je da postignu sporazum. Ne možemo primorati Ukrajinu da postigne sporazum. Ne možemo primorati Rusiju da postigne sporazum. Oni sami moraju da postignu dogovor - rekao je Rubio.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube