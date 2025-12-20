Slušaj vest

Na novoobjavljenim fotografijama iz dokumenata Džefrija Epstajna, osuđenog seksualnog prestupnika, našla se i Gislejn Maksvel, koja trenutno služi kaznu od 20 godina zatvora zbog uloge u vrbovanju i trgovini maloletnicama radi seksualne eksploatacije u Epstajnovo ime.

Od rvanja na sofi do zabavljanja sa poznatim ličnostima i provokativnih poza, Gislejn Maksvel prikazuje život pun lakomislenosti sa svojim dečkom, pedofilom i finansijerom, pokazuju novoobjavljene fotografije iz Epstajnovih dokumenata.

Fotografija na kojoj se Maksvelova rve sa francuskim modnim agentom

Na jednoj slici, nasmejana Maksvel se rve na sofi sa francuskim modnim agentom Žan-Likom Brinelom. Ovaj bliski saradnik pokojnog američkog finansijera kasnije je uhapšen zbog sumnje za silovanje i trgovinu maloletnicama, nakon čega je pronađen obešen u svojoj zatvorskoj ćeliji u Parizu 2022. godine. Fotografije Maksvelove i Brinela prikazuju ih kako leže na krznenom kaputu ili ćebetu u razigranom rvanju, usled čega joj je stomak ostao otkriven.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Eksplicitna fotografija grudi

Na drugoj, eksplicitnijoj fotografiji, Maksvelova povlači naniže svoju belu majicu i otkriva grudi, dok druga osoba, koja se ne vidi na slici, postavlja stopalo između njenog dekoltea.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Fotografija sa Dejvidom Koperfildom

Serija fotografija dalje prikazuje Maksvelovu kako se zabavlja sa poznatim mađioničarem Dejvidom Koperfildom, a par deluje kao da je obučen samo u bele frotirske bade-mantile. Na jednoj slici, 63-godišnjakinja pozira ispred Koperfilda dok su im ruke isprepletane, dok na drugoj čuveni iluzionista podiže nogu oko njenog struka, dok se osuđena trgovkinja ljudima smeje u kameru.

Maksvelova za volanom luksuznog automobila

Dokazi o raskošnom životu Maksvelove sa milijarderom pedofilom vide se i na slici gde pozira za volanom luksuznog sportskog automobila, noseći naizgled samo beli svileni ogrtač.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Fotografija sa Epstajnom

Druga slika, koja je verovatno nastala u Francuskoj, prikazuje Maksvelovu kako zaljubljeno naginje glavu da poljubi Epstajna u obraz, dok on gleda pravo ispred sebe, a ne u svoju partnerku. Na drugom mestu, Maksvelova pozira u upadljivom crvenom šeširu sa perjem u sugestivnoj pozi.

Maksvel pozira ispred Dauning strita 10

Među najnovijim fotografijama, Maksvelova se vidi i ispred samih vrata kancelarije premijera u Dauning stritu broj 10 u Londonu. Kontekst u kojem je slika nastala je nepoznat, kao i datum fotografisanja.

Proslava rođendana

Na jednoj od fotografija vidi se kako Maksvelova duva u svećice na torti sa dečijom rođendanskom kapom na glavi.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Maksvelova tražila poništavanje njene presude, tvrdi da su se pojavili novi dokazi

Najnovije objavljene slike stižu u trenutku kada je Maksvelova u sredu formalno zatražila od federalnog suda da poništi njenu presudu za trgovinu ljudima, samo 48 sati pre nego što se očekivalo objavljivanje Epstinovih dokumenata.

Ona tvrdi da su se „pojavili značajni novi dokazi“ koji pokazuju da nije imala fer suđenje. U podnesku koji je pregledao ABC News, Maksvelova je napisala: „Ovi novo dostupni dokazi pokazuju da su oslobađajuće informacije bile uskraćene, da su izneta lažna svedočenja i da su poroti i sudu pogrešno predstavljene materijalne činjenice.“

Ovaj poslednji pokušaj osramoćene pripadnice visokog društva, podnet bez advokata, dolazi nakon što je iscrpela sve svoje direktne pravne žalbe.

Stotine hiljada dokumenata, uključujući sudske zapise, snimke i slike, postavljeno je u petak uveče na sajt Ministarstva pravde SAD, koji je držao korisnike u redu jer je zabeležen „izuzetno visok obim zahteva za pretragu“. Kolekcija uključuje slike iz Epstinovih domova, uključujući sobe ukrašene aktovima i prepoznatljivim jarkoplavim tepisima. Međutim, Ministarstvo pravde nije pružilo nikakav kontekst za slike ljudi uključenih u fajlove.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Neki zapisi detaljno opisuju Epstajnova druženja sa visokoprofilnim ličnostima kao što su Majkl Džekson, ser Mik Džeger, Kevin Spejsi i druge poznate osobe. Bivši predsednik Bil Klinton zauzima istaknuto mesto u fajlovima, pojavljujući se na fotografijama kako se smeje na zabavama i pliva sa ženama.

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee