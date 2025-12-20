DRUŽENJE S EPSTAJNOM KOŠTALO GA JE TITULA, KRALJEVSKIH POČASTI I ZVANJA

DRUŽENJE S EPSTAJNOM KOŠTALO GA JE TITULA, KRALJEVSKIH POČASTI I ZVANJA

Slušaj vest

Osramoćeni bivši britanski princ Endru fotografisan je dok je ležao preko krila pet žena na događaju kojem je prisustvovala i Gislejn Maksvel, što pokazuje jedna od novih fotografija objavljenih u okviru takozvanih Epstajnovih dokumenata.

Velika količina dokumenata, uključujući sudske spise, snimke i fotografije, postavljena je u petak uveče na zvanični sajt Ministarstva pravde SAD. Među hiljadama PDF fajlova nalaze se i slike brojnih poznatih ličnosti, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, koji se na jednoj fotografiji opušta u đakuziju sa Epstajnom i neidentifikovanom ženom.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Joanna Chan/AP

Fotografija bivšeg princa Endrua sa Gislejn Maksvel

Jedna od fotografija prikazuje Endrua Mauntbatena Vindzora (65) na svečanom događaju, u društvu osuđenog trgovca ljudima Gislejn Maksvel. Bivši član britanske kraljevske porodice leži preko krila pet žena, čija su lica skrivena.

Endru je obučen u odelo sa leptir-mašnom, osmehuje se zatvorenih očiju, dok mu je glava gotovo naslonjena na krilo jedne od žena. Maksvel se vidi iza njega, zajedno sa još jednom ženom čije je lice takođe zamagljeno.

Fotografija nije datirana, a nije poznato ni kada je originalna slika nastala, gde je snimljena, niti ko ju je napravio.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nema dokaza o krivičnom delu na osnovu fotografija

Ministarstvo pravde SAD navodi da objavljeni materijal sam po sebi ne predstavlja dokaz krivičnog dela. Mnogi ljudi koji se pojavljuju na fotografijama - uključujući i Endrua - negirali su bilo kakvu umešanost u nezakonite aktivnosti povezane sa Džefrijem Epstajnom.

Ipak, Epstajnov slučaj imao je razoran efekat na Endruovu javnu i institucionalnu poziciju.

1/8 Vidi galeriju Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Pad sa kraljevskog položaja

Endru je izgubio titule vojvode od Jorka i princa, kao i status viteza Reda podvezice, nakon što je njegov dugogodišnji odnos sa Epstajnom dospeo u javnost. Iako je tvrdio da je prekinuo sve veze sa Epstajnom, britanski mediji su objavili da mu je slao mejlove i mesecima nakon što je tvrdio da je prekinuo kontakt.

Posebnu pažnju izazvao je njegov intervju na BBC-ju, u kojem je negirao da je ikada upoznao Virdžiniju Đufre, ženu koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje.

Optužbe Virdžinije Đufre

Đufre je tvrdila da je imala seksualne odnose sa Endruom 2001. godine u kući Gislejn Maksvel u Londonu, dok je imala 17 godina, što je on uporno negirao. Kao dokaz, korišćena je poznata fotografija na kojoj Endru drži ruku oko mlade Đufre u kući Maksvelove. Endru je tvrdio da je fotografija falsifikovana.

Bivši princ Endru leži na kolenima pet žena i u društvu Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Gubitak privilegija i povlačenje iz javnosti

Skandal je doveo do toga da Endru izgubi sve kraljevske privilegije, kao i pravo da koristi rezidenciju Royal Lodge. Prema navodima britanskih medija, iseljenje je odloženo jer bivši princ ima poteškoća da pronađe manji smeštaj.

Od tada se Endru retko pojavljuje u javnosti, uglavnom bude viđen samo tokom kratkih vožnji automobilom ili tokom jahanja.

Bivši princ je tako i danas uočen tokom jahanja i posle objavljivanja Epstajnovih dokumenata, piše britanski list "San".

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

Objavljivanje Epstajnovih dokumenata

Objavljivanje novih dokumenata usledilo je nakon što je zamenik američkog državnog tužioca Tod Blanš najavio da će "nekoliko stotina hiljada" dokumenata biti objavljeno u skladu sa zakonskim rokom.

Ministarstvo pravde SAD zakonski je obavezno da do ponoći objavi sva dokumenta povezana sa istragom protiv Epstajna, nakon usvajanja Zakona o transparentnosti Epstajnovih dokumenata.

Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Smrt Džefrija Epstajna