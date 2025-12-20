Slušaj vest

U ruskoj Volgogradskoj oblasti, glavni gasovod Centralna Azija - Centar prestao je sa radom nakon eksplozije, javio je Ukrinform, pozivajući se na izvor Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).

Prema navodima izvora, 19. decembra došlo je do misterioznog "sleganja tla" u blizini naselja Romanovka, u Olhovskom okrugu, što je dovelo do kvara na gasovodu.

- Prema uobičajenom ruskom objašnjenju, dotrajali sovjetski gasovod, koji je decenijama transportovao gas iz Turkmenistana, Uzbekistana i Kazahstana, nije izdržao silu gravitacije - naročito u blizini Romanovke. Pravi uzrok ovog iznenadnog geološkog incidenta može se videti na ekskluzivnim fotografijama do kojih su došli naši specijalni dopisnici - navodi se u saopštenju GUR-a.

Hitne službe brzo reagovale

Uprkos tome što je incident okarakterisan kao "manji", na lice mesta su brzo upućena vozila hitnih i specijalnih službi.

- Najverovatnije kako bi dokumentovali još jedan jedinstven prirodni fenomen - tlo koje se selektivno sleže ispod strateške gasne infrastrukture - dodaje se u saopštenju.

Gasovod od strateškog značaja za Rusiju

Gasovod "Centralna Azija - Centar" predstavlja ključni deo sistema preko kojeg Rusija godišnje uvozi do 12 milijardi kubnih metara gasa. Od 2022. godine, uprkos glasnim tvrdnjama Moskve o "energetskoj nezavisnosti", ovaj gasovod je korišćen za reverzne tokove, a Rusija je čak kupovala gas iz Kazahstana i Uzbekistana kako bi pokrila svoje potrebe zbog nestašice sopstvenog gasa.

Trenutno je transport gasa ovom rutom obustavljen na neodređeno vreme.

Poruka ukrajinske obaveštajne službe

GUR je naglasio da "geološki procesi u Rusiji imaju tendenciju daljeg razvoja naročito u blizini objekata koji finansiraju rat protiv Ukrajine". U saopštenju se dodaje da će "svaki ratni zločin protiv ukrajinskog naroda biti dočekan pravednom odmazdom".