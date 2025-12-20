Slušaj vest

Iran je u ponedeljak pogubio čoveka osuđenog za špijunažu za izraelsku obaveštajnu službu, objavila je novinska agencija Miznan, povezana sa pravosuđem.

Čovek, identifikovan kao Akil K, uhapšen je u maju nakon što je fotografisao vojni objekat u severozapadnom iranskom gradu Urmiji, objavila je agencija.

Sarađivao sa Mosadom i militantnom iranskom opozicionom grupom

Nakon početne istrage, ispostavilo se da je bio pristalica monarhije i da je sarađivao i sa militantnom iranskom opozicionom grupom i sa izraelskom obaveštajnom agencijom Mosad, navodi se.

Mizan je rekao da je smrtna kazna izvršena u Urmiji nakon što je presudu potvrdio Vrhovni sud.

Pooštrene mere nakon izraelskih napada

Od izraelskih udara na iranske nuklearne i druge strateške objekte u junu, kao i ciljanih ubistava nekoliko iranskih generala i nuklearnih stručnjaka, iransko pravosuđe je pritvorilo brojne osobe osumnjičene za špijunažu za Izrael.

Prema nepotvrđenim izveštajima, pogubljeno je više od 10 ljudi.

Grupe za ljudska prava dugo kritikuju Iran zbog česte upotrebe smrtne kazne, optužujući vlasti da koriste pogubljenja za zastrašivanje neistomišljenika.