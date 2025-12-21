Slušaj vest

Premijer Australije Entoni Albaneze izjavio je da je jevrejska zajednica te zemlje "potpuno nesalomiva" nakon masovnog ubistva na plaži Bondi u Sidneju, u kom je poginulo 15 ljudi.

Albaneze je prisustvovao komemoraciji za žrtve u sinagogi u Sidneju i rekao da je ona pokazala da je "duh naše jevrejske australijske zajednice potpuno nesalomiv", prenosi agencija Rojters (Reuters).

Masovna pucnjava na plaži u Sidneju tokom proslave Hanuke, koja se dogodila u nedelju, najgora je u Australiji u poslednjih 30 godina, a ona se istražuje kao teroristički čin protiv Jevreja.

Albaneze je obećao da će pooštriti zakone o nošenju oružja, što je najavila i država Novi Južni Vels, kojoj pripada Sidnej.

Ta država je danas obećala da će u ponedeljak predstaviti zakon kojim bi se zabranilo isticanje simbola i zastava "terorističkih organizacija", uključujući simbole Al Kaide, Al Šababa, Boko Harama, Hamasa, Hezbolaha i Islamske države.

Oko 1.000 spasilaca vratilo se danas na dužnost na plaži, a oni su pre toga dvominutnom tišinom odali počast žrtvama.

Jevrejska zajednica Australije okupila se juče na plaži Bondaj kako bi se pomolila za žrtve.