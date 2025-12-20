Slušaj vest

Epstajnovi dosijei predstavljali su značajan politički problem za predsednika Donalda Trampa, a njegove pristalice i republikanci u Kongresu zahtevali su objavljivanje dokumenata. Ostaje da se vidi da li će ovo delimično objavljivanje zadovoljiti Trampove kritičare po tom pitanju.

Tramp se ne pominje puno

Veliko pitanje pre objavljivanja dokumenata bilo je: Koliko će Donald Tramp biti zastupljen u dokumentima? On i Epstajn bili su prijatelji i često su se družili 1990-ih i početkom 2000-ih. Tramp kaže da su se posvađali sredinom 2000-ih, pre Epstajnove prve osude 2008. godine.

Zanimljivo je da se u novoj kolekciji dokumenata koje je objavila američka vlada nema puno pominjanja Donalda Trampa, piše Rojters, i podseća da je Ministarstvo pravde je saopštilo da će još dokumenata biti objavljeno u naredne dve nedelje.

Postojala je jedna fotografija Epstajna na kojoj se čini da drži ček sa Trampovim imenom, i posebna fotografija snimljena u Epstajnovoj kući na Menhetnu gde je primerak Trampove knjige iz 1997. godine, "Tramp: Umetnost povratka", bio smešten u polici za knjige.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Trampovo ime pojavilo se u manifestima letova sa spiskom putnika u Epstajnovom privatnom avionu, koji su bili uključeni u prvu grupu materijala koje je Ministarstvo pravde objavilo u februaru.

Tramp i nekoliko članova njegove porodice takođe su bili navedeni u Epstajnovoj kontakt knjizi, koja je objavljena tokom suđenja Gilejn Maksvel, Epstajnove bivše saradnice, 2021. godine, koja je proglašena krivom za trgovinu decom u svrhu seksualne eksploatacije i druga krivična dela u vezi sa Epstajnovim zločinima.

Tramp je često negirao bilo kakvo nezakonito delo u vezi sa Epstajnom ili da je imao ikakva saznanja o njegovim zločinima kada su se njih dvojica družili na Floridi.

Puno Bila Klintona

Dokumenti su sadržali brojna pominjanja i fotografije bivšeg predsednika iz redova demokrata Bila Klintona.

Bilo je nekoliko fotografija Klintona, uključujući jednu na kojoj je u bazenu sa Maksvelovom i neidentifikovanom osobom. Na drugima se vidi Klinton u đakuziju, kao i sa mladom ženom koja sedi sa rukom prebačenom oko njegovih ramena, a lice joj je skriveno. Četvrta je bila fotografija slike Bila Klintona u plavoj haljini koja visi u Epstajnovoj kući u Njujorku.

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee

Objavljivanje Klintonovih fotografija moglo bi biti u suprotnosti sa politikom Ministarstva pravde da se ne objavljuje materijal vezan za tekuće istrage. Tramp, republikanac, naredio je Ministarstvu pravde da istraži Klintonove veze sa Epstajnom, što su kritičari rekli da je pokušaj da se fokus skrene sa njegovog sopstvenog odnosa sa Epstajnom.

Klinton je negirao bilo kakvo saznanje o Epstajnovim zločinima kada su se njih dvojica družili i putovali zajedno i rekao je da bi voleo da nikada nije upoznao Epstajna.

Ejndžel Urena, zamenik šefa kabineta Klintonove, odgovorio je na društvenoj mreži X, nazivajući slike Klintona "zrnastim, fotografijama starim preko 20 godina" i rekao da Klinton nije znao ništa o Epstajnovim zločinima kada su se njih dvojica družili. "Ovo nije o Bilu Klintonu", rekao je Urena.

1.200 žrtava i njihovih rođaka, 254 maserke

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš je u pismu rekao Kongresu da je odeljenje identifikovalo više od 1.200 žrtava Epstajna i njihovih rođaka tokom "iscrpnog pregleda" dokumenata.

Jedan dokument je bio Epstajnov spisak maserki, koji je sadržao 254 imena. Sva imena su redigovana.

1/12 Vidi galeriju Epstajnovi dokumenti Foto: Ministarstvo pravde SAD

Blanš je rekla da dokumenti objavljeni u petak uključuju dosijee FBI-ja iz istraga Epštajna iz 2018. i 2006. godine i istrage njegove smrti 2019. godine, između ostalog.

Redigovanja i negodovanje demokrata

Mnogi dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde bili su značajno redigovani. Jedan od redigovanih dokumenata, dokument od 119 stranica koji je izgleda sadržao svedočenje velike porote, bio je potpuno zacrnjen. Još tri dokumenta od po 100 stranica bila su potpuno redigovana.

Neke demokrate su osudili Ministarstvo pravde zbog toga što nije objavilo sve Epštajnove dosijee do roka koji je Kongres usvojio u novembru, a potpisao predsednik Tramp.

Tramp i njegovo Ministarstvo pravde verovatno će se suočiti sa još kritika u narednim danima zbog nedostatka objavljivanja dokumenata u petak i činjenice da se Tramp jedva pominje, dok se Klinton pominje. Na kraju krajeva, verovatno je da Tramp još uvek nije ostavio kontroverzu oko Epstajna iza sebe.