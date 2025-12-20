Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da izbori neće biti održani na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija privremeno okupirala, kao i da održavanje izbora u Ukrajini zavisi od dva faktora – bezbednosti i zakonodavstva.

"Putin ne odlučuje kada će se održati izbori u Ukrajini i u kom formatu. On, naravno, nije državljanin Ukrajine i, naravno, neće uticati ni na ishod ni na bilo šta drugo. Naravno, postoji ustaljena praksa glasanja u inostranstvu. U današnjoj situaciji proces će biti složeniji zbog velikog broja Ukrajinaca, ali to je zadatak Ministarstva spoljnih poslova koji je već počeo da radi na tome.

Oni komuniciraju sa našim partnerima u inostranstvu i moramo da uskladimo moguću infrastrukturu u inostranstvu kako bi glasanje bilo ugodno. U svakom slučaju, Verujem da kada se održe izbori, odnosno kada bezbednosna situacija dozvoli, veliki broj Ukrajinaca će doći u Ukrajinu", rekao je ukrajinski lider.

Zelenski je takođe izjavio da se izbori ne mogu održati na privremeno okupiranim teritorijama.