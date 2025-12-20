NEĆE BITI IZBORA NA OVIM TERITORIJAMA: Oglasio se Zelenski, uskoro glasanje u Ukrajini, počele pripreme: "Ministarstvo radi na tome"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da izbori neće biti održani na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija privremeno okupirala, kao i da održavanje izbora u Ukrajini zavisi od dva faktora – bezbednosti i zakonodavstva.
"Putin ne odlučuje kada će se održati izbori u Ukrajini i u kom formatu. On, naravno, nije državljanin Ukrajine i, naravno, neće uticati ni na ishod ni na bilo šta drugo. Naravno, postoji ustaljena praksa glasanja u inostranstvu. U današnjoj situaciji proces će biti složeniji zbog velikog broja Ukrajinaca, ali to je zadatak Ministarstva spoljnih poslova koji je već počeo da radi na tome.
Oni komuniciraju sa našim partnerima u inostranstvu i moramo da uskladimo moguću infrastrukturu u inostranstvu kako bi glasanje bilo ugodno. U svakom slučaju, Verujem da kada se održe izbori, odnosno kada bezbednosna situacija dozvoli, veliki broj Ukrajinaca će doći u Ukrajinu", rekao je ukrajinski lider.
Zelenski je takođe izjavio da se izbori ne mogu održati na privremeno okupiranim teritorijama.
"Izbori ne mogu da budu održani na teritorijama koje Ukrajina ne kontroliše jer su privremeno okupirane. Jasno je kako bi takvi izbori bili održani, onako kako Rusija to uvek radi - najpre saopšti rezultate izbora, čak i internih, pa tek onda prebroji glasove", naveo je predsednik Ukrajine.
