Slušaj vest

Finansiranje Ukrajine i slanje vojne pomoći tamo radi nastavka sukoba sa Rusijom samo slabi Evropsku uniju, umesto da je ojača, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Lideri EU nisu uspeli na samitu Evropske Unije da premoste razlike oko zamrznute ruske imovine, ali su se saglasili da Ukrajini omoguće veliki beskamatni zajam za pokriće njenih vojnih i ekonomskih potreba u naredne dve godine.

"Danas je problem što sa svakom novom odlukom sami sebe slabimo umesto da nas ojača. Ukrajina ne dodaje snagu Evropi, već je samo oduzima".

"Ne treba da finansiramo ukrajinsku vojsku, ne treba da jačamo Ukrajinu, već treba da jačamo vojske zemalja koje se nalaze zapadno od Ukrajine. Moramo da ojačamo vojske zemalja Evrope za Evropu", rekao je on na sastanku sa aktivistima mađarske vladajuće stranke Fides u Segedinu, prenosi TASS.