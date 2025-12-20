Slušaj vest

Francuska policija ubila je danas muškarca na Korzici koji je pretio nožem jednom policajcu, preneli su tamošnji mediji.

Incident se dogodio danas oko 12.30. Muškarac se kretao trotinetom centrom Ajača prolazeći pored Napoleonovog dvora i policijske prefekture.

Lokalno tužilaštvo je isključilo hipotezu terorističkog napada, navodeći da je policija prvo pokušala da smiri napadača pištoljem sa blagim strujnim udarom.

Pošto je napadač nastavio pretnju, policajci su pucali u njega iz vatrenog oružja.

Prema prvim elementima istrage, reč je o muškarcu od 26 godina sa belgijskim pasošem pod imenom Muhameg Geje. Ušao je u Francusku sa studentskom vizom.