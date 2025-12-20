Slušaj vest

Francuska policija ubila je danas muškarca na Korzici koji je pretio nožem jednom policajcu, preneli su tamošnji mediji.

Incident se dogodio danas oko 12.30. Muškarac se kretao trotinetom centrom Ajača prolazeći pored Napoleonovog dvora i policijske prefekture.

Lokalno tužilaštvo je isključilo hipotezu terorističkog napada, navodeći da je policija prvo pokušala da smiri napadača pištoljem sa blagim strujnim udarom.

Pošto je napadač nastavio pretnju, policajci su pucali u njega iz vatrenog oružja.

Prema prvim elementima istrage, reč je o muškarcu od 26 godina sa belgijskim pasošem pod imenom Muhameg Geje. Ušao je u Francusku sa studentskom vizom.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteHronikaKOLIMA POKOSIO PUCAČA, NAPADAČI HTELI DA GA "OVERE", A ON POBEGAO! Novi detalji sačekuše za vođu navijača Zemuna: Preživeo kišu metaka, auto mu izrešetan
1000036189.jpg
HronikaPUCNJAVA U ZEMUNU! Izrešetan auto vođe navijača tokom vožnje, zasuli ga KIŠOM METAKA
1000036186.jpg
PlanetaDIRLJIV PRIZOR NA SIDNEJSKOJ OBALI, I KAMEN BI ZAPLAKAO: Hiljade ljudi ušlo u more, pa zaplivalo u čast žrtava masakra sa Bondi plaže! (FOTO/VIDEO)
Australija Sidnej Bondi plaža
HronikaALIBEGA NAPADAČIMA PONOVO NAMESTIO "DRUG"? Novi detalji istrage pokušaja ubistva vođe navijača Nenada Alajbegovića - da li je ranjeni zapravo Juda!
Nenad Alajbegović Alibeg