Američki predsednik Donald Tramp doputovao je u svoje imanje na Floridi, oko 100 kilometara od Majamija, gde se očekuju razgovori o rešavanju ukrajinskog sukoba, javlja njegov pres-služba.

Šef Ruskog fonda direktnih investicija, specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ranije je saopštio da je na putu ka Majamiju.

Američki mediji su ranije javili da se očekuje da Dmitrijev ovog vikenda poseti Majami radi razgovora o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom.

Državni sekretar Marko Rubio ranije je izjavio da bi u subotu mogao da doputuje na Floridu radi učešća u razgovorima o ukrajinskom sukobu.

Tokom jučeranjeg dana sa delegacijom SAD i predstavnicima EU su razgovarali Ukrajinci predvođeni Rustemom Umerovim. On je nakon sastanka saopštio da je obavestio Vladimira Zelenskog o rezultatima.

"Dogovorili smo se sa našim američkim partnerima o daljim koracima i nastavku zajedničkog rada u bliskoj budućnosti", napisao je Umerov na platformi Iks.

