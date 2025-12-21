Slušaj vest

Predlog zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina "spreman" je za parlamentarnu raspravu koja počinje "početkom 2026. godine", izjavila je francuska ministarka zadužena za digitalna pitanja i veštačku inteligenciju An Le Enanf .

Njegovo razmatranje, kojem se predsednik Francuske Emanuel Makron nada "što je pre moguće", moglo bi, međutim, da bude odloženo za "nekoliko nedelja" zbog produženja rasprava o državnom budžetu, rekla je ona za list Parizijen.

Ovu zabranu za osobe mlađe od 15 godina pratiće zabrana mobilnih telefona u srednjim školama, mera koju želi predsednik i koja je uključena u predlog zakona.

Ministarka zalaže se za "kratak tekst zakona koji je kompatibilan sa evropskim pravom kako ne bi bio odbijen na evropskom nivou".

Prethodni zakon kojim se uspostavlja digitalno punoletstvo na 15 godina, donet u julu 2023. godine, nije mogao da bude sproveden zbog evropske blokade.

"Ovo je hitno. To je pitanje mentalnog zdravlja, javnog zdravlja", rekla je An Le Enanf izražavajući nadu da će zakon da bude usvojen u prvoj polovini 2026. godine.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaDRUŠTVENE MREŽE ZABRANJENE ZA DECU! Zaboravite na TikTok, Fejsbuk, Instagram - ako kršite pravilo, plaćate 50 miliona dolara! (VIDEO)
mreze (2).jpg
PlanetaROBLOX I BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU: Roditelji treba da znaju da u tom virtuelnom svetu vrebaju brojne opasnosti (FOTO/VIDEO)
Roblox
PlanetaDANSKA ZABRANJUJE DRUŠTVENE MREŽE ZA MLAĐE OD 15 GODINA: Vlada u Kopenhagenu postigla "politički dogovor" o potezu koji predvodi Ministarstvo digitalizacije
tinejdžerka u ljubičastom duksu sedi na kauču i gleda u moblini koji drži sa obe ruke
PlanetaTRUDNICE PIJU PARACETAMOL TRAMPU U INAT: Izjava o AUTIZMU oborila internet "Da li se šalite? ODVRATNO" Neverovatni snimci ZAPALILI mreže (VIDEO)
Donald Tramp i trudnice koje piju paracetamol