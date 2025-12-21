Slušaj vest

Predlog zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina "spreman" je za parlamentarnu raspravu koja počinje "početkom 2026. godine", izjavila je francuska ministarka zadužena za digitalna pitanja i veštačku inteligenciju An Le Enanf .

Njegovo razmatranje, kojem se predsednik Francuske Emanuel Makron nada "što je pre moguće", moglo bi, međutim, da bude odloženo za "nekoliko nedelja" zbog produženja rasprava o državnom budžetu, rekla je ona za list Parizijen.

Ovu zabranu za osobe mlađe od 15 godina pratiće zabrana mobilnih telefona u srednjim školama, mera koju želi predsednik i koja je uključena u predlog zakona.

Ministarka zalaže se za "kratak tekst zakona koji je kompatibilan sa evropskim pravom kako ne bi bio odbijen na evropskom nivou".

Prethodni zakon kojim se uspostavlja digitalno punoletstvo na 15 godina, donet u julu 2023. godine, nije mogao da bude sproveden zbog evropske blokade.

"Ovo je hitno. To je pitanje mentalnog zdravlja, javnog zdravlja", rekla je An Le Enanf izražavajući nadu da će zakon da bude usvojen u prvoj polovini 2026. godine.