Slušaj vest

Portparol Bila Klintona optužio je Belu kuću da ga koristi kao žrtvenog jarca, pošto su fotografije bivšeg predsednika sa osuđivanim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom i Gislen Maksvel objavljene.

"Bela kuća nije mesecima skrivala ove fajlove da bi ih potom objavila kasno u petak kako bi zaštitila Bila Klintona", rekao je portparol u saopštenju objavljenom na mreži X.

"Ovo se odnosi na zaštitu njih samih od onoga što sledi ili od onoga što će pokušati zauvek da sakriju. Mogu da objave koliko god žele mutnih fotografija starih više od 20 godina, ali ovo nije o Billu Klintonu. Nikada nije bilo, niti će ikada biti", dodaje se u saopštenju.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Dalje se navodi: "Čak je i Suzi Vajls rekla da je Donald Tramp pogrešio u vezi sa Bilom Klintonom", uz osvrt na komentare šefice kabineta Bele kuće za Vanity Fair, u kojima je Vajls priznala da Klinton nije bio na Epstajnovom karipskom ostrvu, uprkos Trampovim ponovljenim tvrdnjama suprotnog.

Klinton već dugo tvrdi da je prekinuo veze sa Epstajnom oko 2005. godine, pre nego što je osramoćeni finansijer u Floridi priznao krivicu za traženje maloletnice u svrhu prostitucije.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

U saopštenju, Klintonov portparol Anhel Urenja rekao je: "Ovde postoje dve vrste ljudi. Prva grupa ništa nije znala i prekinula je odnose sa Epstajnom pre nego što su njegovi zločini postali javni. Druga grupa je nastavila odnose s njim i posle toga. Mi pripadamo prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe to neće promeniti. Svi, a posebno MAGA pokret, očekuju odgovore, a ne žrtvene jarce".

Fotografije objavljene u petak prikazuju Klintona u podzemnom bazenu sa Maksvel i ženom čije su crte lica redigovane, kao i u avionu sa Majklom Džeksonom i Dajanom Ros, te na večeri sa Mikom Džegerom, Epstajnom i drugim javnim ličnostima.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Fotografiju Klintona u bazenu kasnije je na mreži X objavila portparolka Bele kuće Karolin Levit, uz natpis "O, bože!" i emotikon crvenog lica.

Prema evidenciji poseta Beloj kući na koju se pozivaju medijski izveštaji, Epstajn je posetio Belu kuću najmanje 17 puta tokom ranih godina Klintonovog predsedničkog mandata.

Kasnije je putovao sa Epstajnom njegovim privatnim avionom, u godinama nakon što je napustio funkciju 2001. godine, uključujući putovanja u Aziju i Afriku u vezi sa inicijativama Klintonove globalne fondacije. Klinton nikada nije formalno optužen ni za kakvo krivično delo u vezi sa Epstajnom.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Ali Tramp je više puta iznosio insinuacije o odnosu između Klintona i Epstina. Prošlog meseca pozvao je Ministarstvo pravde i FBI da "istraže umešanost i odnos Džefrija Epstajna sa Bilom Klintonom", kao deo dugotrajne kampanje da se Epstinov skandal predstavi kao pitanje koje je isključivo povezano sa Demokratama.

Objavljivanje fotografija Ministarstva pravde dolazi u trenutku kada su i Bil Klinton i Hilari Klinton, bivša državna sekretarka i predsednička kandidatkinja, zakazani da daju iskaze pred Odborom Predstavničkog doma za nadzor u vezi sa svojim vezama sa Epstajnom.

Iskazi, prvobitno zakazani za prošlu nedelju, pomereni su za 13. i 14. januar. Predsednik odbora, Džejms Komer, zapretio je pokretanjem postupka zbog nepoštovanja Kongresa ukoliko se supružnici ne pojave na saslušanjima tih dana, preneo je Politico.