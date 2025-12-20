Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države danas su presrele i zaplenile brod pod sankcijama kod obale Venecuele u međunarodnim vodama, rekla su Rojtersu tri američka zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu rekli gde se operacija odvijala, ali su dodali da je američka Obalska straža predvodila operaciju.

Američki predsednik Dondald Tramp prethodno je, u utorak, naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

SAD su nedavno, početkom decembra, takođe zaplenile naftni tanker u blizini Venecuele.

U okviru akcija američkih snaga već je pogođeno 28 brodova kod obala ove zemlje, a u napadima je poginulo preko 100 osoba, podseća NBC.

Američka administracija navodi da ove brodove koriste trgovci drogom, kao i da Venecuela prihodima od nafte finansira terorizam.

Kurir.rs/Rojters

