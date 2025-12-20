Slušaj vest

Tokom dana, korisnici interneta su objavili video snimak na kojem se vidi dron sa ruskom trobojkom kako leti nebom iznad centra Kijeva.

Izgleda da se dron podigao u nebo i pao.

Pošto je verifikovala video drona sa ruskom zastavom, kijevska policija je potvrdila da je neidentifikovani dron podignut u nebo iznad prestonice.

Policija je prvobitno izjavila da je snimak drona koji leti sa ruskom zastavom na nebu iznad Kijeva lažan.

„Kijevska policija je danas proverila informacije koje su se proširile na društvenim mrežama: nije pronašla nikakvu potvrdu“, navodi se u poruci.

Zvaničnici za sprovođenje zakona kasnije su izjavili da je posle dodatne provere utvrđeno da je neidentifikovani dron zaista podignut u glavnom gradu.