Pristalice partije „Albanija nastaje“ sukobile su se danas sa policijom ispred kancelarije predsednika vlade, na protestu kojim su tražili ostavku premijera Edija Rame zbog koruptivnih poslova vlasti, prenosi Albanijan post.

Aktivisti su se u više navrata sukobili sa policijom, koja je pokušavala da ukloni agregat postavljen ispred kabineta premijera.

Lider stranke „Albanija nastaje“ Adrijatik Lapaj poručio je da je vreme za borbu „dobra protiv zla“, pozivajući građane na ujedinjenje u zahtevu da Rama podnese ostavku.

„Rama je lagao i nije ispunio obećanja. Vreme je da se nova generacija ujedini. Vreme je za borbu dobra protiv zla. Ne plašimo se krivičnih postupaka“, poručio je on.

Foto: Printskrin X

Već nekoliko dana stranački aktivisti, na čelu sa Lapajem, nalaze se ispred sedišta vlade i poručuju da se neće pomeriti dok Rama ne ode sa vlasti.