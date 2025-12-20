Slušaj vest

Stotine hiljada stranica koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD uključivale su fotografije enterijera domova Džefrija Epstajna, poznate ličnosti, kao i zapise koji detaljno opisuju zlostavljanje koje su pretrpele žrtve pokojnog seksualnog prestupnika.

Ministarstvo navodi da je pojedino redigovanje Epstajnovih dosijea bilo neophodno kako bi se zaštitile žrtve i zbog istraga koje su i dalje u toku.

Međutim, preživeli su izrazili frustraciju.

Foto: HONS/House Oversight Committee

Jedna od njih, Liz Stajn, rekla je za BBC da želi da svi dokazi o zločinima budu javno objavljeni.

Druga, Marina Laserda, koja je zlostavljana sa 14 godina, izjavila je da su mnoge restrikcije bile nepotrebne i da se na taj način štite moćni ljudi.

Demokrate i neki republikanci optužili su Ministarstvo pravde da krši svoje zakonske obaveze time što nije objavilo sve fajlove.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Zašto su fajlovi objavljeni uz opsežno redigovanje?

Fajlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ) sadrže veliki broj redigovanja — pa se postavlja pitanje šta je izostavljeno i zašto.

DOJ navodi da je bio izuzetno oprezan kako ne bi otkrio identitet žrtava, zbog čega su na fotografijama koje su objavljene lica žena zacrnjena.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

"Interes zaštite privatnosti žrtava nalaže da se lica žena na fotografijama sa Epstajnom rediguju, čak i kada nisu sve žene poznate kao žrtve, jer za Ministarstvo nije praktično da identifikuje svaku osobu na fotografiji", napisao je savezni tužilac za Južni okrug Njujorka, Džej Klejton, u pismu sudijama koje nadgledaju slučajeve Epstajna i Maksvel.