Stotine hiljada stranica koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD uključivale su fotografije enterijera domova Džefrija Epstajna, poznate ličnosti, kao i zapise koji detaljno opisuju zlostavljanje koje su pretrpele žrtve pokojnog seksualnog prestupnika.

Ministarstvo navodi da je pojedino redigovanje Epstajnovih dosijea bilo neophodno kako bi se zaštitile žrtve i zbog istraga koje su i dalje u toku.

Međutim, preživeli su izrazili frustraciju.

Jedna od njih, Liz Stajn, rekla je za BBC da želi da svi dokazi o zločinima budu javno objavljeni.

Druga, Marina Laserda, koja je zlostavljana sa 14 godina, izjavila je da su mnoge restrikcije bile nepotrebne i da se na taj način štite moćni ljudi.

Demokrate i neki republikanci optužili su Ministarstvo pravde da krši svoje zakonske obaveze time što nije objavilo sve fajlove.

Zašto su fajlovi objavljeni uz opsežno redigovanje?

Fajlovi koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ) sadrže veliki broj redigovanja — pa se postavlja pitanje šta je izostavljeno i zašto.

DOJ navodi da je bio izuzetno oprezan kako ne bi otkrio identitet žrtava, zbog čega su na fotografijama koje su objavljene lica žena zacrnjena.

"Interes zaštite privatnosti žrtava nalaže da se lica žena na fotografijama sa Epstajnom rediguju, čak i kada nisu sve žene poznate kao žrtve, jer za Ministarstvo nije praktično da identifikuje svaku osobu na fotografiji", napisao je savezni tužilac za Južni okrug Njujorka, Džej Klejton, u pismu sudijama koje nadgledaju slučajeve Epstajna i Maksvel.

