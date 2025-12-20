Slušaj vest

Džinovska sekvoja na severoistoku Engleske proglašena je za najvišu prirodnu novogodišnju jelku na svetu, nakon što je ispunila kriterijume Ginisove knjige rekorda, saopštili su upravnici imanja Kragsajd, gde se drvo nalazi.

Džinovska sekvoja visoka 44,7 metara na imanju Nacionalnog fonda u dvorištu seoske kuće u Nortamberlendu zvanično je proglašena najvišom živom božićnom jelkom na svetu, ali, da bi se rekord računao, morala je biti ukrašena sa dve vrste ukrasa.

Zato je osoblje fondacije moralo da okači više od 1.300 lampica i dve ogromne ljubičaste mašne.

Šila Rejson, službenica za marketing fondacije, rekla je da je postojao niz potencijalnih problema koje je trebalo razmotriti.

Nisu mogli da stave ukrase na sekvoju iz straha da će ukrasi odleteti na vetru i povrediti ljude. Umesto toga, izabrali su dve mašne od 1,8 metara.

„Čak smo u jednom trenutku razmatrali i papirne zvezde, ali nisu dobro podnosile vremenske uslove.“

Sledeći problem koji je trebalo izbeći bio je ispravnost sijalica. Dakle, pre nego što su svetla okačena na jelku, morala su biti postavljena na prilazu i pričvršćena za prenosive baterije radi testiranja.

„Zamislite da postavite svetla na jelku i otkrijete da neka ne rade metrima i metrima iznad zemlje“, dodaje Rejsonova.

Zatim je troje ljudi provelo dva cela radna dana da okače svetla na jelku, koristeći kranove kako bi se popeli do vrha. Svetla su postavljana vertikalno, a oko stabla, kako bi se izbegla oštećenja i u skladu sa istorijskom praksom iz viktorijanskog doba.

Tim je izabrao ovu posebnu sekvoju ne zato što je najviša na lokaciji, već zbog njene pozicije, jer je bila pristupačnija, a ujedno i lepog oblika.

Boje sijalica na jelki – plava, ljubičasta i ružičasta – izabrane su kao referenca na živahan bal za sluge koji su od 1894. godine priređivali osnivači Kregsajda, porodica Armstrong.

Tema je podstaknuta otkrićem male „plesne kartice“ – popularne u to vreme kao deo pozivnice, deo programa i deo spiska dogovorenih partnera za svaki ples. Plesna kartica je pripadala nepoznatoj sluškinji i njene koleginice sluškinje su je koristile da rezervišu ples sa njom na balu.

Drvo se osvetljava samo nekoliko sati dnevno, radi uštede energije i smanjenja uticaja na životinjski svet.

Planirano je skidanje ukrasa u januaru, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Rekord za najvišu božićnu jelku pripada onoj postavljenoj 1950. godine u tržnom centru Nortgejt u Sijetlu u Sjedinjenim Državama. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, imala je 3.600 lampica koje je napajao poseban generator. Ipak, mada je ova rekorderka bila visoka 64,6 metara, nije bila živa kao što je ova u Kregsajdu.