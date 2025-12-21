Slušaj vest

Liban je blizu postizanja dogovora o razoružanju pokreta Hezbolah južno od reke Litani, izjavio je libanski premijer Navaf Salam, prenela je britanska agencija Rojters.

Liban pokušava da ispuni uslove sporazuma o prekidu vatre postignutog u novembru 2024. sa Izraelom pod pokroviteljstvom SAD, kojim je okončan rat nakon više od godinu dana borbi.

Prošlog avgusta, libanska vlada je dala libanskoj vojsci, koju je podržao Vašington, zadatak da do kraja godine razvije plan za uspostavljanje državnog monopola na oružje, što je Hezbolah ocenio kao uvredu i odbacio pozive na razoružanje.

Salam je rekao da očekuje za nekoliko dana dogovor o razoružanju na jugu Libana i da će potom uslediti faza konfiskacije oružja.

Francuski, američki i saudijski zvaničnici sastali su se u četvrtak u Parizu sa komandantom libanske vojske, generalom Rodolfom Hajkalom, kako bi, prema rečima diplomata, pokušali da daju novi podsticaj procesu razoružavanja Hezbolaha.