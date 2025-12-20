Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da samo Sjedinjene Američke Države mogu da ubede Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u vreme kada su predstavnici Kijeva i Moskve u Majamiju na novoj rundi pregovora.

„Mislim da Sjedinjene Države i predsednik Tramp imaju tu snagu. I ne mislim da bi trebalo da tražimo alternative Sjedinjenim Državama. Bilo koji drugi izbor izaziva sumnje“ u vezi sa mogućnošću postizanja mira, rekao je Zelenski kao odgovor na pitanje novinara.

Ukrajina i njeni evropski saveznici trebalo bi da nastave da podržavaju tekuće mirovne pregovore sa Rusijom koje predvode SAD, rekao je.

Zelenski je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je sugerisao da će Evropa morati ponovo da se uključi u direktne pregovore sa Rusijom ako američki napori ne urode plodom.

Dodao je da se za trenutni format „vredi boriti“, ali je takođe napomenuo: „Ako ne uspe, svi ćemo razmotriti druge opcije“.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTREĆA CRNA GODIŠNJICA - OVAKO JE IZGLEDAO PRVI DAN RATA U UKRAJINI! Putinov jezivi govor i KRVAVI napad u PRASKOZORJE! "Sada je vreme za akciju..."
245365.jpg
Planeta"AMERIKA SPREMA TEKTONSKE PROMENE, EVO IZ KOJIH ORGANIZACIJA IZLAZI" Stručnjaci o izmenama u svetu: Ovo je osveta istorije, JEDNA STVAR SE VIŠE NE TOLERIŠE!
x02 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
PlanetaKOBNA GREŠKA ZELENSKOG: Smenom ovog generala, koji se proslavio sabotažama na ruskoj teritoriji, ušao u rat s VOJNIM VRHOM (FOTO)
profimedia0793005770.jpg
Planeta"BORIĆEMO SE DUGO, TAKO JE I IZRAEL, MOŽE OVAKO DA SE ŽIVI" Zelenski spreman na produžetak rata! Dotakao se i IZBORA U UKRAJINI
screenshot-560.jpg
PlanetaZIMSKI RAT U UKRAJINI: Da li su naredna tri meseca zaista kritični da će Rusija krenuti u opšti napad i zauzimanje Kijeva?
screenshot-50.jpg

.