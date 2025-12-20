Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da samo Sjedinjene Američke Države mogu da ubede Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u vreme kada su predstavnici Kijeva i Moskve u Majamiju na novoj rundi pregovora.

„Mislim da Sjedinjene Države i predsednik Tramp imaju tu snagu. I ne mislim da bi trebalo da tražimo alternative Sjedinjenim Državama. Bilo koji drugi izbor izaziva sumnje“ u vezi sa mogućnošću postizanja mira, rekao je Zelenski kao odgovor na pitanje novinara.

Ukrajina i njeni evropski saveznici trebalo bi da nastave da podržavaju tekuće mirovne pregovore sa Rusijom koje predvode SAD, rekao je.

Zelenski je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je sugerisao da će Evropa morati ponovo da se uključi u direktne pregovore sa Rusijom ako američki napori ne urode plodom.

Dodao je da se za trenutni format „vredi boriti“, ali je takođe napomenuo: „Ako ne uspe, svi ćemo razmotriti druge opcije“.

