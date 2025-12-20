Slušaj vest

U priobalnim i regionima Ukrajine na liniji fronta nastavlja se rad na izgradnji fortifikacija.

O tome je na svom Telegram kanalu izvestio ministar odbrane Ukrajine Denis Šmigal, prenosi Unian.

On je naveo da je tokom putovanja u Zaporošku oblast saslušao izveštaj načelnika Državne specijalne službe transporta, general-majora Aleksandra Jakoveca, o izgradnji utvrđenja u Zaporoškoj, Donjeckoj, Sumskoj, Harkovskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

"Snagama Državne specijalne službe transporta već je izgrađeno 2.130 vodnih uporišnih tačaka, više od 3.000 km protivtenkovskih rovova, više od 1.000 km zaprečnih piramida, 16.000 km specijalnih žičanih prepreka i 4.300 km slabo uočljivih prepreka", saopštio je zvaničnik.

Istovremeno je naglasio da je potrebno i dalje povećavati tempo izgradnje fortifikacija i unapređivati tehnologije gradnje, jer je to važna linija odbrambene sposobnosti Ukrajine.

I Poljska se obezbeđuje

Kako je ranije saopšteno, Poljska je započela izgradnju fortifikacija u okviru programa "Istočni štit" na granici sa ruskom Kalinjingradskom oblašću.

Za sada su poznata tri manja sektora sa fortifikacijama koji se nalaze u blizini granice sa tom ruskom eksklavom. Fortifikacije obuhvataju protivtenkovske rovove, "zmajeve zube" i rovove.