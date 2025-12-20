Slušaj vest

Osamnaestogodišnja devojka poginula je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini sela Kazaško, u Varenskoj oblasti, potvrdila je policija u Varni za bugarsku novinsku agenciju BTA. Nesreća se dogodila oko 8.30 časova.

Devojka je upravljala automobilom u pravcu Varne kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubila kontrolu nad vozilom, prešla u suprotnu kolovoznu traku i bočno se sudarila sa kamionom koji joj je dolazio u susret.

Prema prvim informacijama, u tom delu puta bila je gusta magla, dok je kolovoz bio vlažan, što je dodatno otežavalo uslove vožnje.

Istraga u toku, saobraćaj preusmeren

Devojka je vozačku dozvolu dobila u maju ove godine i preminula je na licu mesta. Testovi na alkohol i psihoaktivne supstance kod vozača kamiona bili su negativni.

Zbog uviđaja i istrage, saobraćaj na Krajzerskom putu je ograničen, a vozila se preusmeravaju na alternativne pravce. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.