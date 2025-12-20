Slušaj vest

Nešto posle 9 časova, 17. decembra 2025, u Skampiji je počelo rušenje Crvenog Jedra (Vela Rossa). Uklanjanje poslednje zgrade koja simbolizuje projekte sicilijanske mafije, zatvara se dugo urbanističko i simboličko poglavlje za severni deo Napulja.

Crveno jedro je bilo jedno od sedam stambenih kompleksa izgrađenih sedamdesetih godina kao odgovor na stambenu krizu.

Zamišljene kao inovativni primeri socijalnog stanovanja, ove građevine su tokom vremena postale simbol duboke urbane marginalizacije, pogoršane izolacijom, nedostatkom usluga i društvenim propadanjem.

Rušenjem Crvenog jedra, šestog po redu, završava se plan postupnog ukidanja kompleksa, započet krajem devedesetih godina.

Početku radova prisustvovali su gradonačelnik Napulja Gaetano Manfredi i novi predsednik Regiona Kampanija Roberto Fiko.

„Ovo je istorijski dan za Skampiju", izjavio je Manfredi. „Nalazimo se na mestu koje je godinama predstavljalo negativan simbol grada, a koje danas postaje prostor nade i novih prilika."

Gradonačelnik je objasnio da se rušenja i nova izgradnja odvijaju paralelno: do kraja 2026. godine planiran je završetak četiri nove stambene zgrade sa oko 1.250 stanova, dok je kompletan projekat predviđen da bude okončan do 2028.

Sa tehničkog stanovišta, rušenje je planirano po fazama, kako bi se izbeglo naglo urušavanje konstrukcije. Biće potrebno oko 15 radnih dana da se potpuno ukloni armiranobetonska struktura. Nakon toga, gradilište ulazi u fazu razdvajanja i obrade materijala: gvožđe i beton biće odvojeni i upućeni na posebne deponije ili reciklažu, u skladu sa važećim ekološkim propisima.

Pomešane emocije stanovnika

U naselju je rušenje dočekano sa podeljenim emocijama. Pored svesti o potrebi da se okrene novi list, bilo je i snažnih emocija. Natpisi i posvete na balkonima podsetili su da je Crveno jedro, pre nego što je postalo medijski simbol kriminala i degradacije, naročito kroz seriju i film Gomora, inspirisanih knjigom Roberta Savijana, bilo dom stotinama porodica.

Rušenje je deo projekta ReStart Skampija koji predviđa kompletnu obnovu čitavog područja kroz stvaranje eko-kvarta: nove ekološki održive stambene jedinice, zelenih površina, škola, obdaništa i društvenih centara. Porodice iseljene iz Crvenog, Žutog i Plavog jedra preseljene su u privremeni smeštaj ili su dobile finansijsku pomoć za samostalno stanovanje, koju će primati sve do dodele novih stanova.

Odlučujuće ubrzanje procesa usledilo je nakon dva tragična događaja: urušavanja 22. jula 2024. u Plavom jedru, u kojem su poginule tri osobe, a jedanaest je povređeno, kao i pucanja jednog prolaza u Crvenom jedru u novembru iste godine. Ovi događaji učinili su intervenciju neodložnom.

Jedino jedro će opstati

Jedina struktura koja neće biti srušena jeste Plavo jedro (Vela Celeste), koja je uključena u projekat nestambene namene. Tokom 19. Bijenala arhitekture, Opština Napulj i studio Karlo Rati Asociati predstavili su laboratoriju participativnog dizajna, sa ciljem da se ova zgrada transformiše u prostor namenjen javnim uslugama i zajednici.

Jedra u Skampiji, poput Korvijalea u Rimu i drugih velikih kompleksa socijalnog stanovanja iz posleratnog perioda u Evropi, predstavljaju nasleđe modernističke utopije koja se često sudarila sa stvarnošću.

Rušenjem Crvenog jedra, to poglavlje se definitivno zatvara. Snimci iz drona prikazuju spor, ali neumoljiv proces, koji menja pejzaž i prati ispisivanje nove priče o Skampiji.