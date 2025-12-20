Slušaj vest

Ako bi Evropska unija konfiskovala zamrznutu rusku imovinu i poslala sredstva Kijevu, to bi bila objava rata, a onda bi prisustvo zapadnih trupa u Ukrajini bilo pitanje vremena, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je istakao da je Mađarska u Briselu sprečila neposrednu pretnju ratom.

"Zaplenom ruske imovine, Evropa bi poslala objavu rata, ali smo uhvatili goluba pismonošu baš na vreme. Ne sećam se da su devizne rezerve konfiskovane tokom ratova.

O tome se može razgovarati nakon što se sukob završi. Ali to ne možete raditi tokom rata, jer to znači da ste ušli u rat, ušli ste u sukob. Samo je pitanje vremena kada će i vaši vojnici završiti tamo", rekao je Orban, govoreći na događaju u Segedinu, prenose RIA Novosti.

U petak je završen samit u Briselu, što je rezultiralo privremenim odustajanjem EU od zaplene ruske imovine i odlukom da Ukrajini obezbedi zajam od 90 milijardi evra iz sopstvenog budžeta.