Slušaj vest

Čak Šumer, jedan od vodećih demokrata u Senatu, reagovao je na tvrdnje da je fotografija Donalda Trampa uklonjena iz zvaničnog objavljivanja Epštajnovih dosijea.

„Ako ovo uklanjaju, zamislite samo koliko još pokušavaju da sakriju“, napisao je Šumer na društvenim mrežama.

„Ovo bi moglo biti jedno od najvećih zataškavanja u američkoj istoriji“, dodao je.

Foto: HOGP/House Oversight Committee

Šumer se takođe osvrnuo na intervju za Vaniti fer sa Trampovom šeficom kabineta, Suzi Vajls, koja je priznala da je Tramp „u dosijeima“, ali da „nije uradio ništa strašno“.

Vajls je izjavila da se Tramp kasnije raskinuo sa Džefrijem Epštajnom i opisala njihovu raniju vezu kao period u kojem su bili „mladi, slobodni plejboji“.

Američki predsednik je više puta žestoko negirao bilo kakvu vezu sa Epštajnovim zločinima. Sama činjenica da se neko pojavljuje na fotografijama sa Epštajnom ili se pominje u dokumentima ne znači da je počinio zločin.

Ministarstvo se ruga zakonu

Republikanski kongresmen iz Kentakija Tomas Masi, jedan od autora zakona kojim se od administracije predsednika SAD Donalda Trampa zahteva da objavi sve Epštajnove dosijee, optužio je Ministarstvo pravde SAD da se „ruga zakonu“.

Masi je na Sju objavio izvod iz Zakona o transparentnosti Epštajnovih evidencija, koji posebno nalaže Ministarstvu pravde da pruži sve informacije o odlukama o pokretanju istrage, odbijanju istrage ili podizanju ili nepodizanju optužnica protiv Epštajna i njegovih saradnika.

Takođe je objavio kopiju pisma zamenika državnog tužioca Toda Blanša, u kojem se navodi da je odeljenje „zadržalo i zacrnilo ograničenu količinu informacija pokrivenih raznim privilegijama“.

„Formulacija Zakona o transparentnosti Epštajnovih dosijea nalaže Ministarstvu pravde da obezbedi internu komunikaciju o svojim odlukama“, napisao je Masi, a zatim dodao: „Nasuprot tome, ministarstvo u pismu Kongresu tvrdi da ima pravo da isključi materijale vezane za te odluke jer navodno nisu posebno navedeni u zakonu.“

„Ismevaju zakon“, rekao je Masi.

Kurir.rs/Agencije