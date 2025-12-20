Slušaj vest

Ruski sudovi su tokom ove godine osudili 468 ljudi za izdaju, špijunažu, tajnu saradnju sa strancima i pomaganje neprijatelju, što je najveći broj osuđujućih presuda od uvođenja aktuelnog Krivičnog zakonika 1997. godine.

Prema podacima Analitičkog centra Kirilo Parubec, većina, odnosno 363 osobe, dobila je kazne za izdaju, 61 osoba je osuđena za špijunažu, a 39 za tajnu saradnju sa strancima, prenosi danas Moskov Tajms.

Među osuđenima je bio 161 državljanin Ukrajine, a na Krimu, u Donjeckoj, Luganskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti tokom godine je osuđeno 134 osoba.

U procesima nije bilo oslobađajućih presuda, četiri osobe su dobile doživotni zatvor, a oko 420 ljudi je i dalje pod istragom. Ruski sudovi nisu izricali doživotne kazne zatvora po ovim članovima do ove godine.

Do 10. decembra, ukupan broj optuženih u slučajevima špijunaže dostigao je 1.627, u poređenju sa približno 1.000 krajem 2024. godine. Najčešće optuženi u takvim slučajevima su Rusi bez političkih veza i pristupa državnim tajnama - studenti, IT stručnjaci, nastavnici, zaposleni u preduzećima i preduzetnici, a druga najveća kategorija su ukrajinski državljani.

Sudovi obično saslušavaju ove slučajeve iza zatvorenih vrata, a čak ni advokati i rođaci često ne znaju tačan pritvorski centar ili kaznenu koloniju u kojoj se optuženi nalazi. Od 1.196 osoba zatvorenih po sličnim optužbama čiji je identitet utvrđen, informacije o tome gde se nalaze dostupne su samo za 615.