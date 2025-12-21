Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Kijev podržava predlog Sjedinjenih Američkih Država o održavanju trilateralnog sastanka Ukrajine, SAD i Rusije na nivou savetnika za nacionalnu bezbednost i ponovio da Ukrajina neće pristati na kompromis oko teritorija.

Zelenski je rekao da ga je sa predlogom o trilateralnom sastanku upoznao sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, koji se trenutno nalazi u SAD i juče je vodio pregovore sa američkim i evropskim partnerima o okončanju rata.

"Umerov me je pozvao i rekao da Amerika predlaže trilateralni sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost – Amerika, Ukrajina, Rusija", rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina.

Dodao je da nije siguran da će ovaj sastanak doneti bilo šta novo, napominjući da su se slični sastanci ranije održavali u Turskoj i da su dali neke rezultate, kao što je povratak vojnih i civilnih zatvorenika.

"Ukrajina podržava američki predlog. Ako sada može da se održi takav sastanak koji deblokira razmene, ili ako rezultat trilateralnog sastanka NSA može biti dogovor o trilateralnom sastanku lidera - ne mogu biti protiv toga. Podržaćemo predlog SAD", istakao je Zelenski.

Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

On je poručio da Ukrajina neće pristati na povlačenje svojih trupa sa teritorije Donjecke oblasti, kako je zahtevala Rusija.

Prema njegovim rečima, sada je pravedno rešenje zadržavanje pozicija na teritorijama koje kontroliše Ukrajina, a vraćanje privremeno okupiranih teritorija moguće je samo diplomatskim putem.

Zelenski je naglasio da Ukrajina ne smatra kompromisnu ​​ideju SAD o "slobodnoj ekonomskoj zoni" u Donjeckoj i Luganskoj oblasti bezbednom za Ukrajinu.

"Ne verujemo da će takva zona biti bezbedna, jer ruska vojska uvek teži da uđe na našu teritoriju. Najbolja i najiskrenija opcija je da ostanemo tamo gde stojimo. Manje kompromisa i manje dijaloga. Ako se pokrene pitanje slobodne ekonomske zone, onda bi o tome trebalo da odluči narod Ukrajine", rekao je ukrajinski lider.

Foto: Pawel Supernak/PAP

Naglasio je da je povlačenje trupa moguće samo kada obe strane preduzmu iste korake.

Zelenski je ranije danas izjavio da je u Majamiju završen prvi krug razgovora između ukrajinske i američke delegacije i da očekuje izveštaj šefa ukrajinske delegacije Rustema Umerova uoči naredne runde pregovora.

Nakon sastanka, Umerov je rekao da su se, kao rezultat sastanka, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države dogovorile o daljim koracima i nastavku zajedničkog rada u bliskoj budućnosti.

Izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev odleteo je danas u Majami, gde će sa specijalnim izaslanikom Donalda Trampa Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom razgovarati o mirovnom planu za okončanje rata.