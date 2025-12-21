Izrael i Liban u novembru 2024. postigli sporazum

Prva faza plana o konfiskovanju oružja libanskog pokreta Hezbolah južno od reke Litani biće završena za nekoliko dana, saopštio je libanski premijer Navaf Salam, prenosi danas Times of Israel.

Njegovo saopštenje usledilo je u trenutku dok traje zabrinutost da bi konflikt između Izraela i terorističke grupe Hezbolah, koju podržava Iran, mogao uskoro ponovo da izbije.

Izrael i Liban su u novembru 2024. postigli sporazum o primirju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, okončavši sukobe koji su trajali više od godinu dana.

Ovaj konflikt je znatno oslabio Hezbolah.

Na osnovu sporazuma o primirju, libanska vojska treba da razoruža Hezbolah na području južno od reke Litani do kraja godine, a potom da to izvrši u ostatku zemlje.

Libanski ministar spoljnih poslova Jusuf Ragi je, govoreći o drugoj fazi plana za kontrolu naoružanja južno od reke Litani, koja bi trebalo da počne u januaru i obuhvati područje između južnog toka reke i Nahr el-Ovali, nedavno rekao da postoji "američko nezadovoljstvo" radom libanske vojske zbog, kako navode, niza nagomilanih problema.

"Hezbolah svakodnevno izaziva vladu izjavama svog zamenika generalnog sekretara Naima Kasima, o ponovnom naoružavanju, dok država ne reaguje odlučno u sprovođenju obaveza koje je preuzela", zaključio je Ragi.