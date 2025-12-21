Slušaj vest

Među materijalima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa nalaze se i fotografije sa putovanja u Maroko na koje je bivši američki predsednik Bil Klinton otišao u julu 2002. godine, a na koje je poveo Džefrija Epstina i Gislen Maksvel povodom venčanja marokanskog kralja Muhameda VI.

Album sa fotografijama, koji počinje oko 30. strane objavljenih dokumenata i označen je kao "Morrocco (sic) king wedding", sadrži niz fotografija Epstina i Maksvel u Maroku tokom proslave venčanja.

Fotografije su složene u formatu kontakt-listova sa sekvencijalno označenim snimcima.

Klinton ih poveo kao lične goste

Više izvora koji su ranije blisko sarađivali sa Klintonom reklo je za CNN da je Klinton Epstina i Maksvel doveo kao lične goste na privatnu večeru organizovanu u čast kraljevskog venčanja. Ta večera bila je deo prijema u palati 13. jula 2002., dan nakon velike javne ceremonije, prema tadašnjim lokalnim medijima. Dnevnici leta Epstinovog privatnog aviona pokazuju polazak iz Maroka prema Njujorku iste večeri, a Klinton je naveden među putnicima. Kopija Klintonovog privatnog kalendara iz tog perioda, koju je pribavio CNN, ali nije javno objavljena, takođe ga smešta na let kući te večeri, što se poklapa sa podacima iz dnevnika leta.

Na fotografijama iz albuma vidi se i Klinton kako stoji u blizini svečano ukrašene torte. Jedna ranije objavljena fotografija, koju je prvi objavio New York Post, a pribavio CNN, prikazuje Klintona, Epstina i Maksvel na manjem prijemu rezervisanom za uglednike i bliske saradnike kralja.

Hilari nije bila u Maroku

Fotografije Getty Imagesa sa javnog dela venčanja dan ranije prikazuju Klintona na ceremoniji sa ćerkom Čelsi, koja je tada imala 23 godine.

Hilari Klinton, tadašnja američka senatorka, nije bila prisutna.

U vreme tog putovanja Epstin još nije bio krivično optužen za seksualna krivična dela; prvi put je uhapšen 2006. godine. Klinton nikada nije bio optužen za bilo kakvo delo povezano sa Epstinom.

Glasnogovornik Klintonovog kabineta nije negirao da je Klinton poveo Epstina i Maksvel na venčanje, već je za CNN poručio:

“Postoje dve grupe ljudi. Prva nije znala ništa i prekinula je odnose sa Epstinom pre nego što su njegova krivična dela izašla na videlo. Druga je nastavila odnose i nakon toga. Mi pripadamo prvoj grupi".

