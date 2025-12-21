NOVA "ČISTKA" U VRHU UKRAJINSKE VOJSKE! Zelenski smenjuje načelnika Južne vazdušne komande zbog FIJASKA u odbrani Odese! "Moramo da zaštitimo naše ljude"
Ukrajina planira smenu načelnika Južne vazdušne komande nakon ponovljenih smrtonosnih ruskih napada u Odeskoj oblasti.
Kijev planira da smeni načelnika Južne vazdušne komande, Dmitra Karpenka, nakon više smrtonosnih ruskih napada na Odesku oblast, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski novinarima 20. decembra.
- Jačamo protivvazdušnu odbranu, a takođe ćemo, iskreno govoreći, ojačati i komandu. Danas sam pokrenuo pitanje smene komandanta. Mislim da će pronaći drugog kandidata. Moramo da reagujemo blagovremeno i brzo - rekao je Zelenski.
Raznet autobus - 8 mrtvih, ranjeno 27 ljudi
Rusija je u noći 19. decembra napala lučku infrastrukturu Odeske oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginulo najmanje osmoro ljudi, a 27 je povređeno.
Prema podacima Državne službe za vanredne situacije, neki od stradalih nalazili su se u autobusu koji je bio u "epicentru" ruskog napada.
Napad dronom na most - ubijena žena
Dan ranije, 18. decembra, ruski kamikaza dron pogodio je civilni automobil koji je prelazio most u Odeskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna žena, a njeno troje dece je ranjeno, saopštio je guverner Odeske oblasti Oleh Kiper.
Stalna meta ruskih udara
Lučka infrastruktura Odeske oblasti redovno je meta ruskih napada. Nedavni udari izazvali su višednevne nestanke struje i ostavili stanovnike bez pijaće vode.
- Bez obzira na to koliko nam je teško, moramo da zaštitimo što je moguće više ljudi, da zaštitimo Odesu i naše druge regione koliko god je to moguće - rekao je Zelenski govoreći o planiranoj smeni.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)