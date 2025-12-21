PUCNJAVA ISPRED KAFANE, 10 MRTVIH, ISTO TOLIKO RANJENIH! Napadači otvorili vatru, pucali nasumično! Opšta PANIKA nedaleko od Johanesburga! (FOTO)
Naoružani napadači ubili su desetoro ljudi, a ranili još deset u napadu u naselju nedaleko od Johanesburga u Južnoj Africi, saopštila je policija u nedelju. Ovo je druga masovna pucnjava u Južnoj Africi tokom decembra.
Motiv napada u Bekersdejlu, oko 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, za sada nije poznat, rekli su policijski izvori agenciji Frans pres.
- Neke žrtve su nasumično upucane na ulicama od strane nepoznatih napadača - navodi se u policijskom saopštenju.
Napadači, koji su bili u dva vozila, "otvorili su vatru na goste u taverni i nastavili da pucaju nasumično dok su bežali sa mesta događaja", saopštila je policija.
Među poginulima je i vozač jedne taksi-službe, koji se nalazio ispred bara, izjavio je pokrajinski policijski komesar, general-major Fred Kekana, za televiziju SABC.
Policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenima. Ranjeni su prebačeni u bolnice, naveli su zvaničnici.
Siromašno područje blizu rudnika zlata
Pucnjava se dogodila u blizini neformalnog bara u Bekersdejlu, siromašnom području u blizini nekih od najvećih rudnika zlata u Južnoj Africi.
Južna Afrika se suočava sa duboko ukorenjenim kriminalom i korupcijom, koje podstiču organizovane kriminalne mreže. Pucnjave su česte i povezane sa nasiljem bandi i rivalstvom u kriminalnim poslovima, što doprinosi jednoj od najvećih stopa ubistava u svetu.
Raniji masakr kod Pretorije
Ranije ovog meseca, 6. decembra, naoružani napadači upali su u hostel u blizini glavnog grada Pretorije i ubili dvanaest ljudi, među kojima i trogodišnje dete. Policija je saopštila da se pucnjava dogodila na lokaciji na kojoj se ilegalno prodavao alkohol.
