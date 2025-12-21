Slušaj vest

Američki i ruski zvaničnici završili su u subotu novu rundu pregovora o Ukrajini u Majamiju bez vidljivog napretka ka okončanju rata.

Posle celodnevnih razgovora iza zatvorenih vrata, nije bilo ni naznaka pomaka u pregovorima. Umesto toga, američka strana je Rusiji uručila, kako navode izvori, listu dodatnih pitanja i očekivanja, jasno stavljajući do znanja da je sledeći potez na Moskvi.

Razgovori se nastavljaju u nedelju, kada se očekuje američko saopštenje.

Namerno ćutanje

U razgovorima su učestvovali specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, i američka delegacija koju su predvodili Stiv Vitkof, specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa, i Džared Kušner, Trampov zet.

Novinarima nije bio dozvoljen pristup, nije izdato zajedničko saopštenje, a zvaničnici su odbili da odmah pruže informacije o sadržaju razgovora - što predstavlja namernu tišinu koja naglašava oprezan ton susreta.

Izvori upoznati sa razmenama navode da je stav SAD bio odlučan, ali uzdržan.

- Ovo nije bila pregovaračka runda u kojoj Vašington pregovara sam sa sobom - rekao je jedan izvor, dodajući da, iako u subotu nije došlo do proboja, američka strana je "jasno objasnila Rusima gde se stvari trenutno nalaze nakon nedavnih razgovora s Ukrajincima i poručila: 'Evo šta se još ne uklapa. Vratite se sutra s odgovorima.'"

Pritisak iz Kijeva

Sastanci u Majamiju održani su u trenutku kada je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski javno pozvao Vašington da pojača pritisak na Moskvu, upozoravajući da Kremlj koristi diplomatiju kako bi kupio vreme dok nastavlja vojnu kampanju.

Dan ranije, Putin je poručio da će nastaviti ofanzivu, iako je izneo ideju o pauzi oko napada kako bi Ukrajina održala izbore - predlog koji je Zelenski brzo odbacio.

Prema zvaničnicima upućenim u tok razgovora, ključna neslaganja ostaju nepromenjena - široki teritorijalni zahtevi Rusije i insistiranje Ukrajine na čvrstim bezbednosnim garancijama uz podršku SAD.

Moskva pokazuje malo spremnosti da se povuče od zahteva nad teritorijama koje nije u potpunosti osvojila, dok Kijev poručuje da neće ustupiti teritorije koje su ruske snage zauzele od početka rata 2022. godine.

- Postoji usklađenost između Vašingtona i Kijeva kakva nije postojala pre nekoliko nedelja, ali ta usklađenost se još nije pretvorila u pomak od strane Moskve - rekao je treći zapadni zvaničnik.

Neobičan pregovarački proces

Neobičan sastav pregovaračkih timova dodatno je pojačao neizvesnost oko razgovora. Učešće Dmitrijeva ukazuje na direktnu ulogu Kremlja, uprkos njegovoj pozadini na čelu sankcionisanog, s državom povezanog ekonomskog tela. Na američkoj strani, oslanjanje na Vitkofa i Kušnera tiho je uznemirilo neke evropske diplomate, od kojih su pojedini već od petka bili u Majamiju zbog istih razgovora.

Ukrajinski pregovarači držani su odvojeno od ruske delegacije. Ukrajinski tim je u petak proveo više sati u razgovorima s Vitkofom i Kušnerom, ali su američki zvaničnici za sada isključili direktne trilateralne pregovore.

Državni sekretar Marko Rubio pokušao je da umiri saveznike, ističući da "nema mirovnog sporazuma bez saglasnosti Ukrajine", i nagovestio da bi se mogao pridružiti budućim razgovorima ako se proces razvije.

Šta sledi

Iako subota nije donela spektakularan pomak, zvaničnici upozoravaju da razgovore u Majamiju ne treba posmatrati kao ćorsokak.

Diskusije se nastavljaju u nedelju, a američka strana bi po završetku vikend-sastanaka trebalo da objavi zvanično saopštenje - moguć je prvi javni signal o tome da li je Moskva spremna da se ozbiljnije uključi.

Za sada, diplomatska temperatura ostaje mlaka. Kako je to sažeo jedan zapadni zvaničnik: "Ovo je od početka predstavljeno kao radni nivo. Tako je i ostalo. Sada je ključno da li će se Rusija vratiti s nečim novim ili će se samo vratiti."

Oglasio se Kiril Dmitrijev

Razgovori u SAD o mirnom rešavanju sukoba između Rusije i Ukrajine za sada su bili konstruktivni, prenela je ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izjavu glavnog ruskog pregovarača Kirila Dmitrijeva.