Slušaj vest

Širom zemlje održane su komemoracije, minuti ćutanja i ljudi su palili sveće, a vlada je obećala temeljnu proveru bezbednosnih propusta.

Tačno u 18:47 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je pucnjava počela pre sedam dana, građani širom Australije zapalili su sveće u znak sećanja na žrtve.

Dan nacionalnog sećanja



Savezna vlada i država Novi Južni Vels proglasile su ovaj dan nacionalnim Danom sećanja, obeležavajući najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji od 1996. godine, kada je u Tasmaniji ubijeno 35 ljudi.

Premijer Entoni Albaneze pozvao je građane da posvete minut razmišljanja žrtvama, ističući da je cilj tog čina da se potvrdi da "mržnja i nasilje nikada neće definisati nas kao Australijance".

Albaneze i njegova supruga prisustvovali su centralnoj komemoraciji na plaži Bondi, uprkos kritikama jevrejskih lidera i Izraela da njegova vlada nije učinila dovoljno u borbi protiv rastućeg antisemitizma.

Tradicionalna ceremonija i spontana komemoracija



Ranije tokom dana, starosedelački lideri održali su tradicionalnu ceremoniju dimljenja kod paviljona Bondi, na obali, gde je tokom protekle nedelje spontano nastao memorijal sa cvećem, svećama, ručno pisanim porukama, kao i izraelskim i australijskim zastavama. Vlasti su saopštile da će memorijal biti uklonjen u ponedeljak.

Pojačane mere bezbednosti



Bezbednost je bila izuzetno pojačana, sa naoružanim policajcima i snajperistima raspoređenim na obližnjim krovovima. Rabin Levi Vulf rekao je da je na hiljade ljudi prisustvovalo ceremoniji kako bi odali počast žrtvama i pokazali solidarnost sa jevrejskom zajednicom.

- Australijanci razumeju da ovo nije bio samo napad na Jevreje, zato što smo laka meta, već napad na australijske vrednosti. Došli su da stoje rame uz rame i poruče da nema tolerancije za mržnju. Nasilju nema mesta u ovoj zemlji - rekao je Vulf.

Incident tokom komemoracije



Tokom ceremonije, policija je udaljila propalestinskog aktivistu koji je došao noseći kefiju, nakon što su se ožalošćeni pobunili protiv njegovog prisustva. Policija je navela da je muškarcu naređeno da napusti skup i da je on to učinio bez otpora.

Učešće generalne guvernerke



Generalna guvernerka Sem Mostin, koja predstavlja kralja Čarlsa III, pridružila se stotinama žena i devojčica obučenih u belo u polaganju cveća kod memorijala. Ona je pucnjavu opisala kao "neizrecivo jeziv čin terora" i podržala pozive na milione micvi - dela dobrote - kao odgovor na tragediju.

Stanje povređenih i detalji napada



Zdravstvene vlasti saopštile su da je 13 osoba povređenih u napadu i dalje hospitalizovano, uključujući izraelskog državljanina Gefena Bitona, koji je teško ranjen dok se suprotstavljao napadačima.

Vlasti su navele da je napad bio inspirisan terorističkom organizacijom Islamska država.

Jedan od napadača, 24-godišnji Navid Akram, preživeo je nakon što ga je policija ranila i optužen je za 15 tačaka ubistva i 40 tačaka nanošenja teških telesnih povreda sa namerom ubistva. Njegov otac, Sadžid Akram (50), ubijen je na licu mesta.

Istraga bezbednosnih propusta

Albaneze je najavio sveobuhvatnu reviziju rada saveznih organa za sprovođenje zakona i obaveštajnih službi, kako bi se utvrdilo da li su imali adekvatna ovlašćenja, procedure i mehanizme razmene informacija da spreče napad. Istragu će voditi bivši šef obaveštajne službe, a očekuje se da bude završena do aprila 2026. godine.

Australijski mediji izvestili su da su domaće obaveštajne službe još 2016. godine ispitivale osobe povezane sa Navidom Akramom, ali ga tada nisu procenile kao pretnju.

Istražitelji takođe ispituju moguće veze sa ekstremističkim mrežama u inostranstvu, uključujući kontakte tokom nedavnog putovanja napadača na Filipine.

Zabrana terorističkih simbola

Kao deo šireg odgovora, vlada Novog Južnog Velsa najavila je da će zabraniti isticanje simbola i zastava terorističkih organizacija, uključujući Islamsku državu, Hamas i Hezbolah, kao i slogane poput "Globalizujte intifadu".

Premijer Albaneze osudio je i male antiimigracione proteste održane u nedelju u Sidneju i Melburnu, nazvavši ih pokušajima sejanja podela nakon terorističkog napada.

Reakcija jevrejske zajednice

Aleks Rivčin, kopredsednik Izvršnog saveta australijskog jevrejstva, rekao je da se porodice žrtava osećaju "tragično i neoprostivo iznevereno" zbog, kako smatraju, višegodišnjeg neuspeha vlasti da se suprotstave rastućem antisemitizmu.

- Još su u šoku. Prisutan je bes, bol i dubok osećaj izdaje. Zajednica želi odgovore i želi promene - rekao je Rivčin.

Australijski premijer naredio istragu policije i obaveštajnih službi nakon napada na plaži Bondi.

Naređenje za jačanje bezbednosnih službi

Premijer Australije, Entoni Albaneze, saopštio je u nedelju da je naredio temeljnu reviziju rada policije i obaveštajnih službi nakon što su dva naoružana napadača ubila 16 ljudi na jevrejskom festivalu na plaži Bondi.

Detalji napada

Otac i njegov sin optuženi su da su ispalili metke na velikom skupu tokom proslave Hanuke na najpoznatijoj plaži Sidneja 14. decembra. Napad je, prema navodima, bio inspirisan ideologijom Islamske države (ISIS).

On je rekao da će njegova vlada ispitati da li policija i obaveštajne službe imaju adekvatna ovlašćenja, organizaciju i mehanizme razmene informacija "kako bi Australijanci bili bezbedni".

- Incident inspirisan ISIS-om prošle nedelje naglašava brzo menjajuće bezbednosno okruženje u našoj zemlji. Naše bezbednosne agencije moraju biti u najboljoj poziciji da odgovore na ovakve pretnje - izjavio je Albaneze.