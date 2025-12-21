Slušaj vest

Žrtve pokojnog američkog seksualnog prestupnikaDžefrija Epstajna i visoki zvaničnici oštro su u subotu uveče kritikovali Trampovu administraciju jer je objavila samo deo velikog broja dokumenata u kojem je deo dokumenata izmenjen, a neke fotografije su, nakon što su procurile u javnost, uklonjene.

Fotografija sa Donaldom Trampom u okviru novoobjavljenih Epstajnovih dokumenata Foto: Američko ministarstvo pravosuđa

- Veoma smo razočarani i gnevni zbog ovoga. To nam je još jedan šamar. Očekivali smo mnogo više - rekla je, vidno razočarana i ljutita, Marina Lakerda, jedna od više od 1000 navodnih žrtava bogatog finansijera koji je umro 2019.

Bio je poznat po svojoj višegodišnjoj povezanosti s istaknutim osobama, među kojima su i današnji republikanski predsednik Donald Tramp i njegov demokratski prethodnik Bil Klinton.

- Zašto jednostavno ne možemo da objavimo imena koja bi trebala da se objave? - rekla je CNN-u, izrazivši žaljenje zbog anonimnosti brojnih pojedinaca koji se spominju u dosijeima i zbog velikog broja izmenjenih i neobjavljenih dokumenata.

Vlada je u petak počela s objavom više hiljada fotografija, video zapisa i tekstova iz opsežne istrage o Epstajnu, slučaja koji muči Trampovu administraciju više od šest godina nakon smrti njujorškog finansijera, koji je pronađen mrtav u ćeliji pre nego što mu je suđeno za seksualne zločine.

Međutim, u petak pre ponoći nisu objavljeni svi dokumenti, iako se to, u skladu sa zakonom, moralo dogoditi. Mnogi objavljeni dosijei prethodno su izmenjeni, poput, na primer, 119 stranica sudskih dokumenata iz Njujorka koji su u potpunosti "zatamnjeni", pa uopšte nisu mogli da budu pročitani.

Moćni, uticajni muškarci



- Ministarstvo pravde SAD i dalje prikriva imena utIcajnih muškaraca koji su napadali ili silovali mlade devojke ili sve one koji su učestvovali na zabavama na kojima su te devojke predstavljene i zlostavljane - napisao je demokratski kongresmen Ro Kana na "Iksu".

Istu kritiku su ponovili i njegov republikanski kolega Tomas Mesi i radikalno desno orijentisana kongresmenka Mardžori Tejlor Grin, bivša Trampova saveznica koja je podnela ostavku, prekinuvši veze s Trampom zbog izostanka transparentnosti u ovom pitanju.

- Cilj nije bio da se zaštite politički eksponirane osobe - napisala je na platformi "Iks", ali je Ministarstvo pravde odbacilo sve navedene optužbe.

- Ne postoji namera da se išta zataji samo zato što se tamo pojavljuju imena Donalda Trampa ili nekog drugog političara, poput Bila Klintona - utvrdio je zamenik ministra pravde Tod Blanš na Ej-Bi-Si njuzu.

Izmena dokumenata



U subotu uveče Ministarstvo pravde obećalo je na platformi "Iks" da će "fotografije i ostali dokumenti nastaviti da se analiziraju i menjaju, u skladu sa zakonom i na temelju novih informacija kako budu stizale".

Navodna Epstajnova žrtva, Džes Majkls, CNN-u je rekla da "nije uspela" da pronađe nikakav trag svojih izjava koje je dala FBI-u.

Zabrinutost zbog uklanjanja jedne od retkih slika Donalda Trampa, koja je objavljena u petak, izrazila je i demokratska opozicija.

- Ako su uklonili tu informaciju, zamislite samo šta sve pokušavaju da sakriju i zataškaju. Ovo bi moglo da bude jedno od najvećih zataškavanja u američkoj istoriji - zagrmeo je vođa demokrata u Senatu Čak Šumer.

Đakuzi



Spomenuta slika, na kojoj se vide razne fotografije raspoređene po ravnoj površini komode, a među njima je i jedna na kojoj je aktuelni predsednik, u subotu je bila nedostupna, primetio je AFP.

I Donald Tramp i Bil Klinton bili su povezani s Džefrijem Epstajnom, ali se kunu da nisu znali ništa o njegovim zločinima i da su prekinuli veze s njim pre nego što su ga vlasti podvrgle istrazi.

Fotografiju objavljenu u petak, na kojoj se vidi bivši predsednik Bil Klinton kako se brčka u đakuziju, a na njoj je i jedan deo prekriven crnim pravougaonikom, saradnici Donalda Trampa vrlo su brzo podelili javnosti.

Na fotografijama se pojavljuju i brojne druge osobe iz sveta politike, biznisa, filma i muzike, poput Majkla Džeksona, Mika Džegera i Vudija Alena.

U aferu Epstajn, otkrivenu 2019. godine, upletene su brojne američke i međunarodno poznate osobe, među njima i brat kralja Čarlsa III, Endru, kojeg je optužila jedna od žrtava, ali on uporno tvrdi da je nevin.

U petak su objavljene i ranije neobjavljene fotografije osramoćenog britanskog princa na kojima se vidi kako leži u krilu pet mladih žena.

Epstajnova smrt u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. zvanično je proglašena samoubistvom, ali i dalje podgreva brojne teorije zavere po kojima je zapravo ubijen kako bi se sprečilo da optuži elite.

Nakon što je tokom predizborne kampanje obećao da će objaviti ceo dosije, Donald Tramp je "promenio ploču", rekavši da je sve "prevara" koju su orkestrirale demokrate.

Međutim, na kraju je bio primoran da popusti pod pritiskom Kongresa i svoje baze pa je u novembru potpisao zakon o transparentnosti.