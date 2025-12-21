Slušaj vest

Avio-kompanija je saopštila da se problem odnosio na avion tipa Erbas A320, ne navodeći detalje, prenosi televizija BFM.

Avion krenuo da pada?

- Odluka je doneta u skladu sa procedurama proizvođača, pravilima kompanije i primenom principa predostrožnosti - navela je avio-kompanija.

Er Frans nije izneo detalje o tačnoj prirodi tehničkog problema, međutim, pojedini putnici, kako su objavili "Kors-matan" i RTL, izjavili su da se pojavila vatra u predelu jednog krila aviona, kao i da je došlo do naglog gubitka brzine Erbasa A320.

- U jednom trenutku avion je naglo počeo da pada. Sve se upalilo, dugmad su svetlela, sve je treperilo. Jedan čovek je uzeo svoju decu u naručje jer su pomislili da će se avion srušiti - ispričala je za RTL Kristel, jedna od putnica na letu Pariz-Ajačo.

Vriska i panika

Pozivajući se na svedočenja putnika, "Kors-matan" je objavio da je u avionu bilo prilično uznemirujuće, mnogo vriske, dosta panike i da je osoblje bilo vidno napeto iako u incidentu nije bilo povređenih.

Prema navodima Er Fransa, avion je normalno sleteo u 18.25 časova na aerodrom u Lionu.

Putnici su potom u 21.45 časova ukrcani u drugi avion za Bastiju, odakle su autobusima prevezeni do Ajača.

Ne propustitePlanetaPUCNJAVA ISPRED KAFANE, 10 MRTVIH, ISTO TOLIKO RANJENIH! Napadači otvorili vatru, pucali nasumično! Opšta PANIKA nedaleko od Johanesburga! (FOTO)
Johanesburg
PlanetaUKRAJINA GAĐALA RUSKE AERODROME! Uništeni lovci Su-27 neposredno pre borbene misije, raznet i radar! Objavljeni detalji napada (FOTO)
suhoj.jpg
PlanetaNEMAČKA INŽENJERKA U INVALIDSKIM KOLICIMA BORAVILA U SVEMIRU: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa
Planeta Zemlja
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO JE OKIĆENA NAJVIŠA JELKA NA SVETU Ispunila sve kriterijume za Ginisa, pa dekoratere stavila na muke: Zamislite da neka svetiljka na njoj ne radi
Jelka.jpg