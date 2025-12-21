AVION NAGLO POČEO DA PADA, PUTNICI PANIČNO VRIŠTALI: Dramatična scena na nebu, prijavljen požar - spremili se za NAJGORU OPCIJU
Avio-kompanija je saopštila da se problem odnosio na avion tipa Erbas A320, ne navodeći detalje, prenosi televizija BFM.
Avion krenuo da pada?
- Odluka je doneta u skladu sa procedurama proizvođača, pravilima kompanije i primenom principa predostrožnosti - navela je avio-kompanija.
Er Frans nije izneo detalje o tačnoj prirodi tehničkog problema, međutim, pojedini putnici, kako su objavili "Kors-matan" i RTL, izjavili su da se pojavila vatra u predelu jednog krila aviona, kao i da je došlo do naglog gubitka brzine Erbasa A320.
- U jednom trenutku avion je naglo počeo da pada. Sve se upalilo, dugmad su svetlela, sve je treperilo. Jedan čovek je uzeo svoju decu u naručje jer su pomislili da će se avion srušiti - ispričala je za RTL Kristel, jedna od putnica na letu Pariz-Ajačo.
Vriska i panika
Pozivajući se na svedočenja putnika, "Kors-matan" je objavio da je u avionu bilo prilično uznemirujuće, mnogo vriske, dosta panike i da je osoblje bilo vidno napeto iako u incidentu nije bilo povređenih.
Prema navodima Er Fransa, avion je normalno sleteo u 18.25 časova na aerodrom u Lionu.
Putnici su potom u 21.45 časova ukrcani u drugi avion za Bastiju, odakle su autobusima prevezeni do Ajača.