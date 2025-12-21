Slušaj vest

Avio-kompanija je saopštila da se problem odnosio na avion tipa Erbas A320, ne navodeći detalje, prenosi televizija BFM.

Avion krenuo da pada?

- Odluka je doneta u skladu sa procedurama proizvođača, pravilima kompanije i primenom principa predostrožnosti - navela je avio-kompanija.

Er Frans nije izneo detalje o tačnoj prirodi tehničkog problema, međutim, pojedini putnici, kako su objavili "Kors-matan" i RTL, izjavili su da se pojavila vatra u predelu jednog krila aviona, kao i da je došlo do naglog gubitka brzine Erbasa A320.

- U jednom trenutku avion je naglo počeo da pada. Sve se upalilo, dugmad su svetlela, sve je treperilo. Jedan čovek je uzeo svoju decu u naručje jer su pomislili da će se avion srušiti - ispričala je za RTL Kristel, jedna od putnica na letu Pariz-Ajačo.

Vriska i panika

Pozivajući se na svedočenja putnika, "Kors-matan" je objavio da je u avionu bilo prilično uznemirujuće, mnogo vriske, dosta panike i da je osoblje bilo vidno napeto iako u incidentu nije bilo povređenih.

Prema navodima Er Fransa, avion je normalno sleteo u 18.25 časova na aerodrom u Lionu.