"POTPUNO SU NESPREMNI" Ova evropska država je NAJSLABIJA karika u mogućem ratu protiv Rusije, brojke su JEZIVE! Ko će njih da brani ako Putin napadne?
Dana 3. decembra, od 23 časova, avion ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog počeo je da sleće na aerodrom u Dablinu. Avion je poleteo ranije nego što je bilo planirano, što se ispostavilo kao ključan faktor koji je možda spasio njegov život.
Nedugo nakon sletanja, u vazdušnom prostoru blizu predviđene rute leta primećeno je pet vojnih dronova. Prema irskim zvaničnicima, dronovi su uglavnom bili usmereni na ometanje aviona.
- Bilo je dronova. Nekako smo se navikli da živimo u ovakvim okolnostima - rekao je potom Zelenski.
Ugrožena bezbednost Irske
Incident je potvrdio zabrinutost irskih stručnjaka za odbranu da je zemlja "najslabija karika" u Evropi kada je reč o bezbednosti, odbrani i obaveštajnim kapacitetima.
Dablin nema modernu opremu za detekciju pretnji, niti adekvatno oružje da ih neutralizuje. U slučaju ozbiljnijeg napada, opasnosti uključuju podmornice u Atlantskom okeanu i pretnje po podmorski kablovski sistem i gasovode koji prolaze blizu irskih voda.
Nedostatak koordinacije i opreme
Prelazak Zelenskog iz britanskog u irski vazdušni prostor, bez zajedničkog planiranja leta, povećao je rizik. Irske vlasti nisu obavestile civilne vazdušne službe, letovi su se normalno odvijali, dok su aerodromi u Kopenhagenu i Oslu u sličnoj situaciji odmah zatvoreni.
Nadležnosti za planiranje posete predsednika Ukrajine bile su poverene An Garda Síochana, irskoj policiji koja istovremeno obavlja i obaveštajne funkcije. Irska vojska je odbila da izađe pred parlamentarni odbor, pozivajući se na nacionalnu bezbednost.
Slaba vojna moć Irske
Irska ne poseduje modernu mornaricu ni vazduhoplovstvo sposobno da reaguje na ovakve pretnje. Od 2022. godine, nakon dekomisioniranja mornaričkog broda Eitha, zemlja nema brodove sa modernim oružjem ili sistemima za detekciju i ometanje.
Vazduhoplovne jedinice koriste zastarele Pilatus PC-9m avione, spore i predviđene prvenstveno za obuku, sa osnovnim naoružanjem.
Irski budžet za odbranu iznosi samo 0,24% BDP-a, što je najmanje u Evropi s obzirom na veličinu i ekonomiju zemlje.
Zavisnost od Velike Britanije
Zbog nedostatka sopstvenih kapaciteta, Irska se velikoj meri oslanja na Veliku Britaniju oko vojne zaštite, uključujući presretanje u vazdušnom prostoru i oko pratnje podmornica.
Taj aranžman, koji potiče još iz 1950-ih, obezbeđuje da britanske snage mogu da koriste irski vazdušni prostor u slučaju pretnji.
Iako zemlja ima suficit u budžetu, nedostaje politička volja za jačanje odbrane.
Predlog za dvostruko povećanje budžeta za odbranu na 3,4 milijarde evra odbijen je, a samo polovina sredstava je odobrena. Kupovina modernog radara od 500 miliona evra od Francuske neće biti realizovana pre 2027. godine.
Stručnjaci smatraju da je trenutna strategija Irske, oslanjanje na neutralnost i zaštitu suseda, opasno dvosmislena.
- Otvoreno kažemo da nemamo kapacitete i ne planiramo da ih dobijemo. Umesto toga, oslanjamo se na susedne zemlje da nas štite, verovatno besplatno. To mora da prestane - zaključuje Katal Beri, bivši komandant irskog specijalnog voda Army Ranger Wing.
Ovaj incident jasno pokazuje koliko je Irska ranjiva na moderne vojne pretnje, uključujući dronove, podmornice i napade na kritičnu infrastrukturu.
Šta sve nema irska vojska?
Nema nema tenkove, ratne brodove, podmornice, niti ima borbene avione!
Šta ima?
Ima svega 8.900 vojnika, 218 oklopnih vozila i samo četiri patrolna broda!
