PUTIN POZVAO MLADE RUSE DA SLEDE PRIMER VOĐE ČEČENA KADIROVA! Da stupaju što ranije u brakove po "kavkaskoj tradiciji" kako bi se povećao NATALITET!
Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je građane Rusije da slede, kako je rekao, "kavkaske tradicije"ranog stupanja u brak, u pokušaju da se zaustavi kolaps nataliteta u zemlji.
Putin je to izjavio tokom svoje godišnje televizijske emisije "Direktna linija", prenosi "Moskov tajms" 21. decembra.
Primer Severnog Kavkaza
Putin je ukazao na porodice u ruskom Severnom Kavkazu, navodeći da se tamo brakovi često sklapaju u mladim godinama i da bi to trebalo da posluži kao primer ostatku zemlje.
Kao ilustraciju naveo je čečenskog lidera Ramzana Kadirova i njegovu veliku porodicu, tvrdeći da bi Rusi trebalo da daju prednost ranijem osnivanju porodice, umesto da odlažu rađanje dece zbog obrazovanja, karijere ili finansijske sigurnosti.
Produbljivanje demografske krize
Ove izjave dolaze u trenutku kada se demografska kriza u Rusiji produbljuje. Ukupna stopa fertiliteta pala je na oko 1,4 deteta po ženi, znatno ispod nivoa proste reprodukcije od 2,1.
Putin je ocenio da je to problem koji pogađa većinu razvijenih ekonomija, navodeći da su stope nataliteta još niže u Japanu i Južnoj Koreji. Ipak, on je rađanje dece predstavio kao moralnu, pa čak i duhovnu dužnost, a ne kao ekonomsku odluku.
Istorijski nizak broj rođenih
Rusija je prošle godine zabeležila nešto više od 1,22 miliona rođenih beba, što je najniža cifra od 1999. godine i oko trećinu manje nego 2014. Prirodni pad stanovništva u poslednjoj deceniji dostigao je oko četiri miliona ljudi.
U prvom kvartalu ove godine broj rođenih dodatno je pao za 4%, dostigavši, kako su zvaničnici naveli, najniži nivo u poslednja dva veka. Kao odgovor, ruska statistička služba ograničila je pristup detaljnim demografskim podacima, piše "Moskov tajms".
Neispunjeni ciljevi i novi planovi
Putin je više puta propustio samonametnute rokove za preokret demografskog pada, prvo je cilj postavio za 2024, a potom ga pomerio na 2030. godinu. Prema aktuelnim nacionalnim planovima razvoja, vlada namerava da poveća stopu fertiliteta na 1,6 do 2030. i na 1,8 do 2036. godine.
"Porodicu u centar"
Kako bi se ti ciljevi ostvarili, vlasti promovišu tzv. "ka porodici usmerenu" strategiju, koja uključuje kampanje u korist velikih porodica, usađivanje "tradicionalnih vrednosti" u medije i reklame, kao i uvođenje državnih nagrada za bake i deke sa velikim brojem unučadi, navodi "Moskov tajms".
Ograničenja za sadržaje bez dece
Rusija je ranije počela i sa uvođenjem novih ograničenja za zabavne sadržaje za koje vlasti smatraju da promovišu dobrovoljni život bez dece, prenosi zvanični list parlamenta Parlamentarna gazeta.
Prema novim smernicama, regulator Roskomnadzor naložio je bioskopima i striming-platformama da blokiraju ili uklone sadržaje koji "podstiču", "opravdavaju" ili prikazuju prednosti odbijanja roditeljstva, ili koji roditeljstvo i život bez dece predstavljaju kao društveno ravnopravne izbore.
