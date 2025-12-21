Slušaj vest

Generacijama je život na zapadnoj obali Norveške zavisio od rasporeda trajekata i vremenskih uslova. Jak vetar mogao je rutinsko putovanje da pretvori u celodnevnu odiseju, a zimske oluje u potpunosti bi zaustavile saobraćaj, ostavljajući kamione, radnike i turiste da bespomoćno čekaju na obali.

Norveška je odlučila da tome stane na kraj. Duboko ispod mora, kroz čvrstu stenu, grade monumentalni tunel s ciljem da vremenske prilike postanu potpuno nevažne.

Projekat se zove Rogfast, a kada bude završen, postaće najduži i najdublji podvodni putnički tunel na svetu. Protezaće se gotovo 27 kilometara na dubini od neverovatnih 392 metra, povezujući gradove Stavanger i Bergen i skraćujući putovanje za ključnih 40 minuta.

Ovaj megaprojekat ključan je deo plana da se obalski autoput E39, dug 1100 kilometara od Kristijansanda na jugu do Trondhajma na severu, u potpunosti oslobodi trajekata.

Danas to putovanje traje oko 21 sat i uključuje sedam prelaza trajektom. Cilj je da se to vreme prepolovi, a Rogfast je prvi i najzahtevniji korak u ostvarenju te vizije.

Tunel će se sastojati od dve odvojene cevi, svaka sa po dve saobraćajne trake, osiguravajući nesmetan i siguran protok saobraćaja.

Radovi su započeli 2018. godine, ali su nakratko bili zaustavljeni zbog rasta troškova, da bi se punom parom nastavili krajem 2021. Dovršetak se očekuje 2033. godine, uz procenjeni trošak od oko 2,4 milijarde dolara.

Norveška vlada pokriva 40 odsto troškova, dok će ostatak biti finansiran putarinama.

Dva kružna toka

Ono što Rogfast čini jedinstvenim u svetu nije samo njegova dužina ili dubina, već i jedan neverovatan arhitektonski element.

Na otprilike pola puta, na dubini od 260 metara ispod mora, vozači će naići na veliki podzemni dvostruki kružni tok. Ovaj inženjerski presedan omogućiće spajanje s tunelom koji vodi do ostrva Kvitsoj, najmanje norveške opštine, koja će tako po prvi put dobiti stalnu vezu s kopnom.

Gradnja tako kompleksne strukture na takvoj dubini zahteva hiruršku preciznost. Timovi rade istovremeno s oba kraja tunela s ciljem da se sretnu na sredini uz marginu greške od samo pet centimetara.

Da bi to postigli, koriste se najsavremenijom tehnologijom. Rotirajući laserski skeneri mere novoiskopane delove tunela, prikupljajući dva miliona tačaka podataka u sekundi kako bi stvorili "digitalnog blizanca" tunela.

Taj model se zatim upoređuje s projektnim planovima kako bi se ispravile i najmanje nepreciznosti.

Borba sa pritiskom i slanom vodom

Rad na gotovo 400 metara ispod nivoa mora donosi velike izazove. Inženjeri se suočavaju s ekstremnim pritiskom vode, što povećava rizik od prodora slane vode u tunel. Kako je potvrdila Ane Brit Moen, vođa projekta u kompaniji Skanska, već su se susreli sa značajnim curenjem slane vode.

‌- Budući da idemo sve do 392 metra ispod površine mora, usredsređeni smo na pronalaženje najboljih metoda za održavanje sigurnih i uspešnih radnih uslova za sve - objasnila je.

Kako bi tunel ostao suv i stabilan, inženjeri su razvili napredne metode injektiranja i mrvljenja stena. Uz to, poseban ventilacioni sistem sa vertikalnim oknima do ostrva Kvitsoj osiguraće kvalitet vazduha, dok će kamere, radari i sistem za trenutno uzbunjivanje nadzirati saobraćaj i reagovati na bilo kakve incidente.