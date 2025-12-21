PUTIN SPREMAN DA RAZGOVARA SA MAKRONOM, IZ PARIZA STIGAO ODGOVOR! Može li jedan poziv da okonča ČETVOROGODIŠNJU KLANICU na istoku Evrope?
Ruski predsednik Vladimir Putin spreman je da razgovara sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom o ratu u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu objavljenom u nedelju.
Putin je, prema Peskovljevim rečima, "izrazio spremnost da stupi u dijalog sa Makronom".
- Dakle, ukoliko postoji obostrana politička volja, to se može oceniti isključivo pozitivno - rekao je Peskov za državnu agenciju RIA Novosti.
Makron: Evropi je u interesu da se ponovo razgovara sa Putinom
Makron je ove nedelje izjavio da smatra kako bi Evropa trebalo ponovo da uspostavi kontakt sa Putinom u cilju okončanja rata.
- Verujem da je u našem interesu, kao Evropljana i Ukrajinaca, da pronađemo odgovarajući okvir za ponovno pokretanje ove rasprave u narednim nedeljama - rekao je francuski predsednik.
EU odobrila veliki kredit Ukrajini
Lideri Evropske unije složili su se u petak da Ukrajini odobre zajam u iznosu od 90 milijardi evra (oko 105 milijardi dolara), kako bi se pokrili sve veći budžetski manjkovi dok se približava kraj četvrte godine sukoba.
Bez dogovora o zamrznutoj ruskoj imovini
Međutim, lideri EU nisu uspeli da postignu dogovor o korišćenju zamrznute ruske imovine kao izvora sredstava za taj kredit.
U petak je Makron nakon evropskog samita u Briselu rekao da bi Evropi i Ukrajini mogao biti koristan ponovni razgovor s Putinom kako bi se Evropa direktno uključila u mirovne pregovore, umesto da ih SAD same vode.
- U suprotnom mi samo pregovaramo s pregovaračima koji potom razgovaraju s Rusima, a to nije optimalno - rekao je francuski predsednik.
Ukrajinci, Amerikanci i Evropljani su prošle nedelje i ponedeljak u Berlinu razgovarali o mirovnom rešenju za Ukrajinu, koju je Rusija napala pre gotovo četiri godine.
U Majamiju su razgovori tokom vikenda ušli u novi krug. Američki pregovarači nameravaju da prenesu rezultate iz Berlina ruskim predstavnicima. Ruski pregovarač Kiril Dmitrijev je pregovore, nakon prvog kruga, opisao konstruktivnim.
Jelisejska palata pozdravlja Putinovu spremnost za dijalog
Francusko predsedništvo pozdravilo je objavu ruskog predsednika Vladimira Putina o tome da je "spreman" da razgovara sa Makronom, dodavši da će se "u narednim danima" odlučiti o najboljim modalitetima realizacije.
- Dobro je to što je Kremlj dao svoje javno odobrenje za ovakav pristup. Stoga ćemo narednih dana odlučiti o najboljem načinu na koji ćemo to ostvariti - objavila je Jelisejska palata.
Pariz je naglasio da će se svi razgovori s Moskvom voditi "u potpunoj transparentnosti" u odnosu na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i druge Evropljane i da je njegov cilj i dalje postizanje "čvrstog i trajnog mira" za ukrajinski narod.
- Invazija na Ukrajinu i tvrdoglavost predsednika Putina okončali su svaku mogućnost dijaloga u zadnje tri godine - dodala je Jelisejska palata.
- Sada kada izgledi za prekid vatre i mirovne pregovore postaju jasniji, ponovo je korisno razgovarati s Putinom - dodaje se.
Makron i Putin razgovarali su telefonom 1. jula, prvi put za tri godine, ali u to vreme mogli su samo da konstatuju razlike u stajalištima.