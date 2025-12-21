Slušaj vest

Direktorka američke nacionalne obaveštajne zajednice izjavila je danas da američka obaveštajna zajednica ne procenjuje da Rusija ima sposobnost osvajanja Evrope ili čak Ukrajine.

Talsi Gabard iznela je ove komentare u objavi na društvenoj mreži Iks sa sedištem u SAD, odgovarajući na izveštaje u kojima se tvrdi da američka obaveštajna zajednica podržava stavove EU i NATO da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.

Kritike prema "huškačima duboke države"

Optužila je ono što je nazvala "huškačima duboke države (DeepState) i njihovim propagandnim medijima" da širenjem lažnih narativa pokušavaju da potkopaju napore američkog predsednika Donalda Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi.

"Huškači duboke države i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsednika Trampa da donese mir Ukrajini — a zapravo i Evropi — lažno tvrdeći da se ‘američka obaveštajna zajednica’ slaže i podržava stav EU/NATO da je cilj Rusije invazija/osvajanje Evrope (kako bi se dobila podrška za njihove proratne politike)“, rekla je Gabard.

Naglasila je da su takve tvrdnje osmišljene kako bi generisale javnu podršku proratnim politikama i eskalirale sukob.

"Istina je da američke obaveštajne službe procenjuju da Rusija nema čak ni sposobnost da osvoji i okupira Ukrajinu, a kamoli da ‘izvrši invaziju i okupira’ Evropu", dodala je.

Gabard je ranije ove godine pred senatskim odborom izjavila da Iran ne razvija nuklearno oružje. Nakon što je predsednik Donald Tramp rekao da nije u pravu, Gabard je optužila medije da su iskrivili njene reči i tvrdila da veruje kako bi Iran mogao da izgradi nuklearno oružje u roku od nekoliko nedelja.

Rojters objavio procenu američkih obaveštajaca

Rojters je juče objavio da američke obaveštajne službe upozoravaju kako ruski predsednik Vladimir Putin namerava da zauzme celu Ukrajinu i povrati delove Evrope koji su nekada pripadali Sovjetskom Savezu, uprkos mirovnim pregovorima koji su u toku.

Prema tvrdnjama šest izvora upoznatih sa američkim obaveštajnim podacima, Putinovi ratni ciljevi ostaju nepromenjeni, što je u oštroj suprotnosti sa porukama Trampa i njegovih pregovarača koji tvrde da Putin želi kraj sukoba.

Izveštaji obaveštajaca protivreče i Trampu i Putinu

Najnoviji izveštaji, od kojih poslednji datira s kraja septembra, protivreče i izjavama ruskog lidera koji negira da predstavlja pretnju Evropi. Procene američkih službi dosledne su od početka invazije 2022. godine i podudaraju se sa stavovima evropskih lidera, koji takođe smatraju da Putin želi kontrolu nad celom Ukrajinom i teritorijama bivših članica sovjetskog bloka, uključujući i neke članice NATO saveza.