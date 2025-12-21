Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Budimpešta nema interes u kolapsu Ukrajine, upozorivši da bi takav ishod predstavljao ozbiljan problem za njegovu zemlju.

Orban je na društvenim mrežama napisao da bi pad Ukrajine "bio katastrofa za Mađarsku".

„Kolaps Ukrajine bio bi ozbiljan problem za Mađarsku. Dakle, ne samo da Mađarskoj nije u interesu da se Ukrajina uruši, već moramo učiniti mnogo da se to ne dogodi“, rekao je mađarski premijer u svom govoru.

Napisao je i da je stabilnost susedne zemlje važna za Mađarsku, koja Ukrajinu snabdeva električnom energijom i gasom.

"U međuvremenu, rat iz dana u dan slabi Ukrajinu. Mir je jedino što je može ojačati. Svako ko zaista stoji uz Ukrajinu mora želeti mir – i mora ga želeti sada", poručio je Orban na Iksu.

Ukrajinska pravda navodi da je Orban ranije nazvao kredit Evropske unije Ukrajini „izuzetno lošom odlukom“ i rasipanjem novca.

Takođe je rekao da "nije jasno ko je koga napao" kada je reč o ruskoj sveobuhvatnoj invaziji na Ukrajinu.