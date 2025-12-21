PRETIO DA ĆE DA JOJ ZAPALI KUĆU

PRETIO DA ĆE DA JOJ ZAPALI KUĆU

Slušaj vest

Marija Farmer, slikarka koja je radila za Džefrija Epstajna sredinom 1990-ih, 1996. godine prijavila je FBI-ju da je Epstajn ukrao gole fotografije njenih sestara i da je verovatno prodavao slike kupcima.

Epstajn je takođe tražio fotografije devojčica pored bazena i pretio Mariji da će joj zapaliti kuću ako bilo kome kaže za to.

FBI nikada nije javno priznao prijavu, a dokumenti pokazuju da nije preduzeto ništa značajno. Epstajn je nastavio da zlostavlja devojčice decenijama, a prvi veći postupak protiv njega pokrenut je tek sredinom 2000-ih.

Sestra Marije, Ani Farmer, bila je zlostavljana od strane Epstajna i Gilen Maksvel kada je imala 16 godina. Ani je svedočila na Maksvelovom suđenju 2021. godine, opisujući kako su Epstajn i Maksvel koristili Mariju da bi pristupili njoj i drugim žrtvama.

Marija Farmer i njena advokatica Dženifer Frimen ističu da je objavljivanje ovog FBI izveštaja i trijumf i tragedija – jer bi, da je vlada pravilno postupila 1996. godine, više od 1000 žrtava moglo biti pošteđeno traume.