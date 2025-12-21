SVE JE MOGLO DA SE ZAUSTAVI JOŠ 1996. GODINE, FBI NIJE REAGOVAO: Slikarka prijavila Epstajna da je ukrao slike golih sestara kada su imale 12 i 16 godina!
Marija Farmer, slikarka koja je radila za Džefrija Epstajna sredinom 1990-ih, 1996. godine prijavila je FBI-ju da je Epstajn ukrao gole fotografije njenih sestara i da je verovatno prodavao slike kupcima.
Epstajn je takođe tražio fotografije devojčica pored bazena i pretio Mariji da će joj zapaliti kuću ako bilo kome kaže za to.
FBI nikada nije javno priznao prijavu, a dokumenti pokazuju da nije preduzeto ništa značajno. Epstajn je nastavio da zlostavlja devojčice decenijama, a prvi veći postupak protiv njega pokrenut je tek sredinom 2000-ih.
Sestra Marije, Ani Farmer, bila je zlostavljana od strane Epstajna i Gilen Maksvel kada je imala 16 godina. Ani je svedočila na Maksvelovom suđenju 2021. godine, opisujući kako su Epstajn i Maksvel koristili Mariju da bi pristupili njoj i drugim žrtvama.
Marija Farmer i njena advokatica Dženifer Frimen ističu da je objavljivanje ovog FBI izveštaja i trijumf i tragedija – jer bi, da je vlada pravilno postupila 1996. godine, više od 1000 žrtava moglo biti pošteđeno traume.
Ani Farmer je istakla da je vrlo emotivno videti dokument koji dokazuje da su vlasti imale informacije decenijama, ali nisu preduzele adekvatne mere, postavljajući pitanja o tome da li su Epstajna štitile veze koje je imao sa vladom.
