Slušaj vest

Novinari Ukrajinske pravde pronašli su u Izraelu ukrajinskog biznismena Timura Mindiča, koji je osumnjičen za korupciju u energetskom sektoru i protiv koga su uvedene sankcije. Informaciju je potvrdio dopisnik tog medija iz Izraela, a redakcija navodi da je Mindič i snimljen, dok će dodatni detalji biti objavljeni naknadno.

Slučaj je izbio u javnost 10. novembra, kada je Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine (NABU) sproveo pretrese kod Timura Mindiča i tadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka.

Istog jutra izvori „Ukrajinske pravde“ saopštili su da je Mindič, inače, vlasnik zlatne WC šolje, napustio Ukrajinu svega nekoliko sati pre početka pretresa. Tog dana NABU je objavio da je razotkrio veliku korupcionu šemu pronevere novca u energetskom sektoru i objavio audio-snimke razgovora učesnika u toj aferi.

Dan kasnije, 11. novembra, novinari su objavili imena svih osumnjičenih u istrazi masovne korupcije u državnoj kompaniji Energoatom. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni su Timur Mindič, bivši savetnik ministra energetike Igor Mironjuk, izvršni direktor za bezbednost Energoatoma Dmitrij Basov, Aleksandar Cukerman, Igor Fursenko, Lesja Ustimenko i Ljudmila Zorina. Petoro osumnjičenih je uhapšeno, dok su Mindič i Cukerman napustili zemlju.

Dana 12. novembra oglasila se produkcijska kuća „Kvartal 95“, navodeći da Mindič, iako suvlasnik studija, ne učestvuje u njegovom radu i nema uticaj na sadržaj. Već 13. novembra predsednik Volodimir Zelenski stavio je u primenu odluku Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu kojom su uvedene sankcije protiv Mindiča i Cukermana.