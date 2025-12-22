Slušaj vest

"Tokom vožnje nema stajanja, svi putnici moraju da sednu".

Ovim rečima, ljubazno ali odlučno, upućuje stjuart uzbuđene putnike koji se, nenaviknuti na ovu vrstu prevoza, spremaju da krenu u putešestvije najdužom žičarom u Evropi koja obavlja funkciju javnog gradskog prevoza.

Linija C1, što je skraćinca na francuskom jeziku od reči "kabal" i broja 1, za prvu ovakve vrste, spaja, na jugoistočnoj pariskoj periferiji, u departmanu Doline Marne, mesta Vilnev-Sen-Žorž i Kretej, odakle se put, zatim, nastavlja klasičnijom metodom, starim dobrim metroom.

Veza visećim gondolama dugačka je 4 i po kilometra i na tom rastojanju ima 5 stanica. Trideset stubova drži kablove kojima saobraća 105 kabina, svaka sa kapacitetom od 10 putnika. Ta razdaljina se prevali za oko 18 minuta, u poređenju sa oko 40 koliko je potrebno autobusom. Ima kapacitet oko 11.000 putnika dnevno, s ciljem da se u dogledno vreme udvostruči.

Kabine nailaze praktično svakoga trenutka, u razmaku od dvadesetak seknudi. Ukoliko bude potrebe, moći će da ih se "udene" još 25. Saobraćaju svih sedam dana u nedelji, od 5.30 ujutro do 23.30. Zanimljivo je da gondole praktično ne staju i zapravo samo maksimalno usporavaju na stanicama, sasvim dovoljno da se uđe. Sistem je tako koncpiran da to ne usporava one koje su već na visini. Sve je inspirisano uspinjačama u skijaškim centrima.

Ovaj projekat bio je inovativan odgovor na dugogodišnje probleme u gradskom prevozu u zoni ispresecanoj infrastrukturom – autoputevima, železničkim prugama i industrijskim zonama. Jedan do glavnih ciljeva bio je da se ponudi alternativa autobusima i prezasićenim linijama metroa i tramvaja, čije je produžavanje često preskupo i tehnički složeno.

Za razliku od podzemnih ili šinskih projekata, žičara je omogućila bržu izgradnju, znatno niže troškove i lakše prilagođavanje geografskim i urbanim ograničenjima. Ukupna cena projekta iznosila je 138 miliona evra, a sve je, od izrade tehničke dokumentacije, do završetka radova, trajalo tri godine. S druge strane, studije su pokazale da bi produženje linije metroa u ovom sektoru koštalo više od milijarde.

Avenija Foš u Parizu, prestižna četvrt u Gradu Svetlosti Foto: Art-is-Power/Shutterstock

Žičara, ističu, ima i ekološku prednost jer ne zagađuje okolinu, a otvara i perspektivu povezivanja onih urbanih zona koje su odsečene od javnog prevoza, i još svemu daje "futuristički" izgled.

Nije, međutim, sve išlo tako glatko. U ranim fazama ovog projekta, pojavile su se i rezerve. Pojedini stanovnici bunili su se zbog prolaska kabina iznad stambenih četvrti, a neki su se žalili i na vizuelno zagađenje, slično kao kada su u pitanju vetrogeneratori. Reagovale su u početku i vatrogasne službe, pa su morali da se prave posebni planovi i vrši obuka za gašenje vatre i evaukaciju putnika blokiranih na visini, u slučaju nužde. Morao je da se ispoštuje i zahtev da trasa bude dovoljno udaljena od obližnjih stubova visokog napona.

Kada su otklonjene ove dečje bolesti, sve je bilo spremno da projekat bude sproveden u delo. Ovih dana, krenule su prve gondole, a "Novosti" su imale priliku da se među prvima provozaju ovim novim prevoznim sredstvom. I, sve, u prirodi, zaista deluje kao na snimanju filma o budućnosti.

Na svakoj stanici, stujardi i stujardese upućuju putnike na slobodna mesta. Vremena nema za gubljenje, jer kabine neće da čekaju. U gomili nestrpljivih, jedan neodlučan odustao u poslednji čas. Ne bi, baš, da se vine u nebesa, na povratku s posla kući. Bude tu i poneke vesele cike adolescentkinja i vesele dečje graje. A onda, pravac uvis.

Dole, pod nogama, pomaljaju se parkirani automobili i skladišta, vijugaju po šinama zmijske siluete vozova. Klizi gondola iznad novih solitera, očas posla preskoči zakrčen auto-put. Zanimljiv pejzaž, kao na dlanu. Prigradska razglednica odavde dobija sasvim drugačiji izgled. Sa zemlje, opet, sve izgleda kao iznenadna najezda dobroćudnih vanzemaljaca.

Kad krene, naglo ubrza, kad naiđe na stanicu, zaleti se, zaljulja, pa gotovo da u mestu stane, uz vrisku klinaca. U svakoj gondoli po četvoro-petoro ljudi. Dvoje zaljubljenih preko laptopa pustili film koji gledaju bez slušalica. Dopire otud neka napeta holivudska muzika, koja dodaje čari uzbudljivoj vožnji.

Neki, dole, po navici, trče da im prevoz ne pobegne, iako tri kabine uvek čekaju na stanici. Može da se bira društvo. Iz nekog strahopoštovanja, šta li, neko skine kapu, pre nego što uđe.

Mnogo je fotografa, da se zabeleži trenutak. Neki su došli samo da vide kako to izgleda, i da se provozaju, nemaju ama baš nikakva posla ni u Vilenvu, ni u Kreteju. Ima i čitavih porodica s avanturističkim duhom. Za to zadovoljstvo platiće 2 evra po glavi u jednom pravcu, ukoliko nemaju mesečnu pretplatnu kartu.