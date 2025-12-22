Slušaj vest

Autonomni automobili, odnosno robotaksiji kompanije "Waymo" u SAD, suočili su se sa velikim problemom tokom nestanka struje u San Francisku.

Zbog velikog problema sa strujom, svi automobili koji spadaju u kategoriju robotaksija suočili su se sa ozbiljnim problemom i jednostavno su stali na ulici.

Nestanak struje pogodio je oko 130.000 stanovnika kalifornijskog grada sa oko 800.000 stanovnika, saopštila je glavna gradska komunalna kompanija "Pacific Gas and Electric Company".

Prekid struje, koji je počeo ujutru i nastavio se do večeri, pogodio je oblasti uključujući Ričmond, Sanset, Hajt-Ešberi, Pacifik Hajts i Presidio, prekidajući napajanje za semafore i javni prevoz.

Usred mraka, stanovnici oblasti zaliva San Francisko objavili su videosnimke na kojima se vide Waymovi autonomni automobili zaglavljeni na raskrsnicama sa uključenim svetlima za opasnost, što doprinosi zagušenju saobraćaja i gužvama u različitim delovima grada.

Prema SF Gate-u, najmanje jedan putnik je navodno ostao zarobljen u Waymovom vozilu tokom prekida struje.

Kao odgovor na nestanak struje i probleme koje je to prouzrokovalo voznom parku, Waymo je privremeno obustavio svoju uslugu robotaksija u San Francisku. Portparol kompanije rekao je da je pauza neophodna kako bi se osigurala sigurnost putnika i omogućio nesmetan pristup osoblju hitnih službi koje obavljaju svoj posao.