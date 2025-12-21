Slušaj vest

Predsednik Amerike Donald Tramp rekao je zbunjenim pristalicama da od kada je ušao u politiku, “nikada” ne komentariše izgled žena.

"Od kada sam u politici, više ne pominjem izgled,“ rekao je 79-godišnji predsednik, dodajući: "Najlepša žena može prošetati pravo preko, ja je više ni ne gledam. Ne gledam više, jer u politici, to je znak 'smrti'", aludirajući da komentarisanje nežnijeg pola može debelo naškoditi političkoj reputaciji.

Trampov govor u Roki Mauntu, u saveznoj državi Severnoj Karolini, bio je jedna od stanica njegove turneje na kojoj je obraćao Amerikancima i govorio o njihovim brigama oko troškova života. Ali, onda se opet osvrnuo na žene...

"Ne gledamo, ali... Ali, ja ipak pogledam ruku na stolici,“ nastavio je Tramp dok su pristalice iza njega mahale natpisima na kojima je pisalo "niže cene".

Trampova tvrdnja da „nikada ne komentariše“ izgled žena dolazi manje od nedelju dana nakon što je rekao jednoj ženi da liči na njegovu ćerku Ivanku, a zatim je okrenuo tako da je svi vide.

Takođe, deset dana ranije hvalio je 28-godišnju portparolku Kerolin Livit zbog njenog "lepog lica" i "usana koje ne prestaju da rade op-op-op, kao mali mitraljez".

"U novembru je viknuo „Tiho, prasice!“ na novinarku koja ga je pitala o Džefriju Epstajnu, a j junu je nazvao novinarku u Ovalnom kabinetu “lepom”, šaleći se da bi to moglo „da okonča njegovu političku karijeru.“