Izmene koje su Ukrajinci i Evropljani napravili u američkom nacrtu mirovnog plana između Ukrajine i Rusije ne poboljšavaju šanse za pronalaženje rešenja za sukob, izjavio je danas Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina za spoljnu politiku, javila je ruska agencija Interfaks.

"Siguran sam da predlozi koje su Evropljani i Ukrajinci dali, ili pokušavaju da daju, svakako ne poboljšavaju dokument i ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugoročnog mira", rekao je Ušakov.

Ukrajina i njeni evropski saveznici rade skoro mesec dana na izmeni nacrta mirovnog plana koji su u novembru predstavile SAD, a koji smatraju previše povoljnim za Rusiju.

Detalji predloženih izmena prvobitnog američkog plana ostaju nejasni.

On je dodao da niko nije ozbiljno govorio o održavanju trilateralnog sastanka između Rusije, SAD i Ukrajine.

Ruski pregovarači sastali su se u subotu u Majamiju sa američkim zvaničnicima koje su predvodili specijalni izaslanik Donalda Trampa Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner.

Izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev rekao je posle razgovora da su bili konstruktivni i da će danas biti nastavljeni.

Mogućnost trilateralnog sastanka između Rusije, SAD i Ukrajine nije razmatrana, rekao je Jurij Ušakov za Interfaks.