Misteriozni dron se srušio u šumi u opštini Lerešti, okrug Arđeš, u Rumuni, a bespilotnu letelicu je danas slučajno otkrio 49-godišnji muškarac koji je bio u lovu.

Dron je pao na zemlju, među drvećem, a pored njega se nalazilo nešto što je izgledalo kao padobran. Muškarac je odmah obavestio policiju, koja je hitno poslala ekipu na lice mesta da pretraži perimetar i identifikovani objekat.

- Ne znamo kako je tamo dospeo, šaljemo specijalce da provere - navode iz Ministarstva nacionalne odbrane. 

Foto: Printscreen/observatornews.ro

Prema početnim informacijama, dron je izgleda namenjen izviđanju ili mapiranju i nije naoružan, budući da je premali. U opštini Lerešti postoji i vojna baza. Izvori pominju da civilni dronovi obično nisu opremljeni padobranima, što sugeriše da bi uređaj mogao imati i vojno poreklo. 

Sindikat Evropola objavio je danas popodne slike drona koji je pao u šumi u okrugu Arđeš, a predstavnici policije su objasnili da je na njemu bio pričvršćen i "uređaj domaće izrade" i pričvršćen padobran. 

- Nije poznato da li je dron povezan sa sukobom u Ukrajini, a ono što je sigurno jeste da ga vojska nije koristila iz NATO baze u tom području - navodi se u policijskom saopštenju.

Kurir.rs/Observator

