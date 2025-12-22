Slušaj vest

Ruske snage su otele i odvele u Rusiju oko 50 stanovnika jednog ukrajinskog sela tokom prekograničnog upada u subotu uveče u Sumskoj oblasti na severoistoku Ukrajine, saopštila je danas ukrajinska vojska.

Pozivajući se na ukrajinske medije, kanadska novinska agencija Rojters prenela je da su ruske snage izvršile upad na ukrajinsku teritoriju u subotu uveče u oblasti sela Hrabovske.

Većina prisilno odvedenih stanovnika su stariji ljudi, dodali su mediji. Rojters nije bio u mogućnosti da nezavisno potvrdi ove izveštaje. Rusija nije komentarisala ovaj slučaj.

Poslednjih meseci, ruska vojska je zauzela nekoliko sela u Sumskoj oblasti, gde takođe granatira brojne gradove.

Načelnik regionalne vojne administracije Oleg Grigorov izjavio je na Telegramu da su vlasti počele evakuaciju stanovnika pograničnih sela koji su ranije odbili da odu.

Nije precizirao koja su sela pogođena, ali je pozvao stanovništvo da se pridržava naloga za evakuaciju.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaNOVA "ČISTKA" U VRHU UKRAJINSKE VOJSKE! Zelenski smenjuje načelnika Južne vazdušne komande zbog FIJASKA u odbrani Odese! "Moramo da zaštitimo naše ljude"
Volodimir Zelenski
PlanetaUKRAJINA GAĐALA RUSKE AERODROME! Uništeni lovci Su-27 neposredno pre borbene misije, raznet i radar! Objavljeni detalji napada (FOTO)
suhoj.jpg
PlanetaJEDAN OD NAJBRUTALNIJIH RUSKIH UDARA! Žena s troje dece prelazila most u Odesi, a u sledećem trenutku je UBIJA DRON! (VIDEO)
Odesa
PlanetaUKRAJINSKE SNAGE PROBILE LINIJU FRONTA KOD LIMANA! Uništen ceo puk ruske vojske, objavljeni snimci napada (VIDEO)
Ukrajina